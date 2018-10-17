ABD Temsilcisi İstanbul’da Suriye Ulusal Konseyi’yle Görüştü

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Suriye özel temsilcisi James Jeffrey, sekiz günlük Ortadoğu turuna başladı.
Sırasıyla Türkiye, Katar ve Suudi Arabistan’da temaslarda bulunacak Jeffrey, Ortadoğu turunun ilk durağı olan İstanbul’da Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Abdurrahman Mustafa ve örgütün üst düzey yetkilileriyle görüştü.
Görüşmede Rusya ve Türkiye arasında varılan İdlib anlaşması, bu bölgede yaşayan sivillerin can güvenliği ve korunması ve Birleşmiş Milletler gözetimindeki siyasi sürecinin işletilmesi gibi konular öne çıktı.
Jeffrey: “Suriye terör ihraç eden görüntüsünden kurtulmalı, İran adına savaşan gruplar sahadan silinmeli”
Suriye Ulusal Konseyi’nden verilen bilgilere göre, Özel Temsilci ABD’nin Suriye’de 2254 sayılı uluslararası karar çerçevesinde bir siyasi süreci desteklemeye devam ettiğinin altını çizdi.
Jeffrey, “Suriye, terörü besleyen ve komşularına terör ihraç eden bir ülke görüntüsünden kurtulmalı. Bununla birlikte, İran tarafından yönlendirilen ve İran adına savaşan milis gruplar da sahadan silinmeli” dedi.
Dışişleri Bakanlığı Özel Temsilcisi Washington yönetiminin İdlib’e yönelik herhangi bir askeri operasyonun sivillerin hayatını tehlikeye atacağını ve bölgedeki altyapıyı tahrip edeceğini düşündüğünü belirtti.
Abdurrahman Mustafa: “Müzakere heyetinin Anayasa komitesine katılımını destekliyoruz”
Ulusal Konsey olarak da adlandırılan SMDK Başkanı Abdurrahman Mustafa, toplantıda yaptığı konuşmada BM gözetimindeki çözüm çabalarını desteklemeye devam ettiklerini vurguladı.
Mustafa, “Biz, Suriye muhalefetinin müzakere heyetinin BM tarafından oluşturulacak yeni Anayasa komitesine katılımını da destekledik. Anayasa çalışmalarının dört ayağı eş zamanlı çalışmaya başlamalı ve siyasi çözüm, yönetim şekli ve seçimler gibi konuları hızla ele alınmalı. Suriye halkı, uluslararası toplumun, taleplerinin yerine getirilmesi için uygun ortamı sağlayabileceğine hala inanıyor. Uluslararası toplum, savaş suçlularının yargılanması iradesini korur ve suçlarını sürdürmelerini engellerse bu durum gerçekleşebilir” dedi.
SMDK Başkanı: “Gençlerimiz (İdlib’te) rejim tarafından düzenlenecek olası saldırıya hazır”
İdlib anlaşmasının kapsamlı bir ateşkesi sağlaması için uluslararası toplumun katkılarının sürmesi gerektiğini belirten SMDK Başkanı, Suriye muhalefetinin Şam yönetiminin saldırılarına karşı hazırlıklı olduğunu ifade etti:
“İdlib’e yaptığım ziyarette devrimci gruplara bağlı gençlerimizim, rejim tarafından düzenlenecek muhtemel bir saldırıya karşı hazır halde olduğunu gördüm. Dostlarımızdan Suriye’de halkımızın özgürlük ve onur taleplerini karşılayacak bir siyasi süreç için diplomatik çabalarını artırmalarını bekliyoruz. Tutukluların bir pazarlık kartı olarak kullanılmasını kabul etmemiz mümkün değildir. Bu mesele müzakerelerin konusu olamayacak insani bir meseledir. Esed rejiminin suç ve ihlallerine karşı suskun kalmak mümkün değildir. Hapishanelerdeki işkence altında ölüm vakalarının durmasını ve kalan tutukluların kurtarılmasını temenni ediyoruz.”
Abdurrahman Mustafa, Suriye Ürdün sınırında bulunan El Rekban mülteci kampının Suriye güçleri tarafından kuşatılmasının yarattığı sorunlara da değindi. Söz konusu kampta 70 bin kişinin yaşadığını belirten SMDK Başkanı, “Rejim güçleri el-Rekban kampına yönelik kuşatmasını kaldırmalı. Kampa insani yardım ulaşmasına izin verilmeli. El Rekban kampı meselesi acil bir meseledir” dedi.
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