ABD Temsilcisi İstanbul’da Suriye Ulusal Konseyi’yle Görüştü

Jeffrey, “Suriye, terörü besleyen ve komşularına terör ihraç eden bir ülke görüntüsünden kurtulmalı. Bununla birlikte, İran tarafından yönlendirilen ve İran adına savaşan milis gruplar da sahadan silinmeli” dedi.

Görüşmede Rusya ve Türkiye arasında varılan İdlib anlaşması, bu bölgede yaşayan sivillerin can güvenliği ve korunması ve Birleşmiş Milletler gözetimindeki siyasi sürecinin işletilmesi gibi konular öne çıktı.

Sırasıyla Türkiye, Katar ve Suudi Arabistan’da temaslarda bulunacak Jeffrey, Ortadoğu turunun ilk durağı olan İstanbul’da Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Abdurrahman Mustafa ve örgütün üst düzey yetkilileriyle görüştü.

Mustafa, “Biz, Suriye muhalefetinin müzakere heyetinin BM tarafından oluşturulacak yeni Anayasa komitesine katılımını da destekledik. Anayasa çalışmalarının dört ayağı eş zamanlı çalışmaya başlamalı ve siyasi çözüm, yönetim şekli ve seçimler gibi konuları hızla ele alınmalı. Suriye halkı, uluslararası toplumun, taleplerinin yerine getirilmesi için uygun ortamı sağlayabileceğine hala inanıyor. Uluslararası toplum, savaş suçlularının yargılanması iradesini korur ve suçlarını sürdürmelerini engellerse bu durum gerçekleşebilir” dedi.

Ulusal Konsey olarak da adlandırılan SMDK Başkanı Abdurrahman Mustafa, toplantıda yaptığı konuşmada BM gözetimindeki çözüm çabalarını desteklemeye devam ettiklerini vurguladı.

Dışişleri Bakanlığı Özel Temsilcisi Washington yönetiminin İdlib’e yönelik herhangi bir askeri operasyonun sivillerin hayatını tehlikeye atacağını ve bölgedeki altyapıyı tahrip edeceğini düşündüğünü belirtti.

SMDK Başkanı: “Gençlerimiz (İdlib’te) rejim tarafından düzenlenecek olası saldırıya hazır”

İdlib anlaşmasının kapsamlı bir ateşkesi sağlaması için uluslararası toplumun katkılarının sürmesi gerektiğini belirten SMDK Başkanı, Suriye muhalefetinin Şam yönetiminin saldırılarına karşı hazırlıklı olduğunu ifade etti:

“İdlib’e yaptığım ziyarette devrimci gruplara bağlı gençlerimizim, rejim tarafından düzenlenecek muhtemel bir saldırıya karşı hazır halde olduğunu gördüm. Dostlarımızdan Suriye’de halkımızın özgürlük ve onur taleplerini karşılayacak bir siyasi süreç için diplomatik çabalarını artırmalarını bekliyoruz. Tutukluların bir pazarlık kartı olarak kullanılmasını kabul etmemiz mümkün değildir. Bu mesele müzakerelerin konusu olamayacak insani bir meseledir. Esed rejiminin suç ve ihlallerine karşı suskun kalmak mümkün değildir. Hapishanelerdeki işkence altında ölüm vakalarının durmasını ve kalan tutukluların kurtarılmasını temenni ediyoruz.”

Abdurrahman Mustafa, Suriye Ürdün sınırında bulunan El Rekban mülteci kampının Suriye güçleri tarafından kuşatılmasının yarattığı sorunlara da değindi. Söz konusu kampta 70 bin kişinin yaşadığını belirten SMDK Başkanı, “Rejim güçleri el-Rekban kampına yönelik kuşatmasını kaldırmalı. Kampa insani yardım ulaşmasına izin verilmeli. El Rekban kampı meselesi acil bir meseledir” dedi.

