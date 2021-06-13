ABD, terör örgütü PKK'nın Afrin'deki hastaneye düzenlediği saldırıyı kınadı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, yaptığı yazılı açıklamada, bu "barbar" saldırının çocukların ve sağlık çalışanlarının ölümüne neden olduğunu belirtti.

"EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE KINIYORUZ"

Siviller ve hastaneler dahil sivil altyapıların asla hedef alınmaması gerektiğini vurgulayan Price, "Suriye'nin Afrin kentindeki el-Şifa hastanesine dün yapılan saldırıları en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadesini kullandı.

"KOORDİNATLARI PAYLAŞILMIŞTI"

Price, "Bu hastanenin koordinatları, BM çatışma önleme mekanizması ile paylaşılmıştı." diye ekledi.

Bu saldırının Suriye'nin kuzeybatısında son zamanlarda artan şiddetin bir parçası olduğunu ve saldırıların son bulması gerektiğini kaydeden Price, Suriye'de ülke genelinde ateşkes ve şiddetin azaltılması çağrısında bulundu.

SALDIRININ KİM TARAFINDAN YAPILDIĞINA DEĞİNİLMEDİ

Açıklamada, saldırının kim tarafından yapıldığına ise değinilmedi.

Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'nin kuzeyindeki Afrin'de bulunan hastane ile kent merkezine yönelik saldırısında aralarında bir bebeğin de bulunduğu 14 kişi ölmüş, 32 kişi yaralanmıştı. (AA)

