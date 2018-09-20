ABD, Terörizm 2017 Ülkeler Raporu'nu açıkladı

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan Terörizm 2017 Ülkeler Raporu'nun Türkiye bölümünde Fetullahçı Terör Örgütünden (FETÖ) bahsedilirken, geçen yıl raporda yer alan terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG ile ilgili bölümü rapordan çıkarıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, her yıl açıkladığı terörizm ülkeler raporunun 2017 yılına ait versiyonunu yayımladı.

Raporun Türkiye bölümünde, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da "Türkiye'nin FETÖ'yü terör örgütü olarak tanımladığı" belirtilerken, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen için "din adamı" ifadesi kullanıldı.

"Türkiye'nin terörle mücadele çabalarının FETÖ'ye yönelik soruşturma nedeniyle etkilendiği" iddia edilen raporda, FETÖ soruşturmaları dolayısıyla yapılan bazı operasyonlar üstü kapalı olarak eleştirildi.

- YPG ile ilgili ibareler çıkarıldı

Türkiye’nin içeride PKK, dışarıda da DEAŞ ile mücadele ettiği vurgulanan raporda, geçen yıl "Türkiye'nin YPG'yi PKK'nın uzantısı olarak gördüğü" şeklindeki ibarelerin bu yılki metinden çıkarılması dikkati çekti.