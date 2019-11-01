ABD "Terörizm 2018 Ülkeler Raporu"nu açıkladı

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan "Terörizm 2018 Ülkeler Raporu"nda, DEAŞ terör örgütünün bitirilmesiyle Suriye ve Irak'taki yaklaşık 7,7 milyon insanın vahşi örgüt yönetiminden kurtarıldığına vurgu yapıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, her yıl açıkladığı terörizm ülkeler raporunun 2018 yılına ait versiyonunu yayımladı.

DEAŞ ile mücadeleye geniş yer ayrılan raporda, ABD ve ortaklarının, uluslararası terör örgütü DEAŞ'ın yenilmesi ve yok edilmesinde büyük rol oynadığı vurgulandı.

Raporda, DEAŞ ile mücadele kapsamında örgütün Suriye ve Irak'ta elinde bulundurduğu 110 bin kilometrekare alan ile iki ülkedeki yaklaşık 7,7 milyon sivil halkın vahşi örgüt yönetiminden kurtarıldığı kaydedildi.

DEAŞ'e katılan yabancı ülke vatandaşlarının kaçtıkları diğer ülkelerde hala tehdit oluşturmaya devam ettiğine dikkat çekilen raporda, özellikle Avrupa ülkelerine, vatandaşı olan örgüt üyelerini geri almaları ve yargılamaları çağrısında bulunuldu.

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Raporun Türkiye bölümünde, Türkiye’nin içeride terör örgütü PKK, dışarıda da terör örgütü DEAŞ ile mücadele ettiği vurgulanırken, PKK'nın diğer terör örgütlerinde de görüldüğü gibi radikal ve aşırıcı ideolojilerle Türkiye sınırları içinde çeşitli terör eylemleri gerçekleştirdiği kaydedildi.