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ABD teslim olan yüzlerce DEAŞ'lıyı kendi üssüne nakletti

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2019 12:37 | Son Güncelleme

Suriye'nin Deyrizor ilinde Fırat Nehri'nin doğusunda silah bırakan yüzlerce DEAŞ'lı terörist ABD'nin üssüne götürüldü

DEYRİZOR/ANKARA (AA) - ABD, silah bırakarak teslim olan yüzlerce DEAŞ'lı teröristi Ömer petrol sahasındaki üssüne taşıdı.

Deyrizor'daki yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Suriye'de Fırat Nehri'nin doğusunda bir beldede sıkışan yüzlerce DEAŞ'lı terörist, ilk kez toplu halde silah bıraktı.

Teröristler, teslim oldukları koalisyon güçlerinin helikopterleri eşliğinde ABD'nin Ömer petrol sahasındaki üssüne götürüldü.

- Deyrizor'da son durum

ABD'nin havadan, Fransa'nın karadan topçu atışlarıyla destek verdiği YPG/PKK, 11 Eylül 2018'de DEAŞ'ı Deyrizor'dan tamamen çıkarmak için saldırılar başlatmıştı. YPG/PKK, Deyrizor'da DEAŞ'ın son kalesi konumundaki Heccin ilçe merkezini işgal ettikten sonra ilçenin diğer beldelerini de ele geçirmek için harekete geçmişti. Halihazırda DEAŞ, Deyrizor ilinin doğu kırsalında sadece Bagoz beldesinde varlık gösteriyor.

Deyrizor'da Fırat Nehri'nin batısındaki bölgede ise Esed rejimi güçleri bulunuyor.

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye topraklarının yaklaşık üçte birini işgali altında tutuyor. YPG/PKK, DEAŞ'tan almak için saldırdığı bölgelerde sivillerin çıkışlarına ve içeri gıda ve ilaç girişine izin vermiyor. Binlerce sivil, kuşatmadaki Bagoz beldesinde mahsur durumda.

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Anahtar Kelimeler:
DEAŞ Deyirzor Koalisyon Suriye teslim YPG/PKK

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