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ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross Türkiye’de

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2019 13:45 | Son Güncelleme

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, çeşitli temaslarda bulunmak üzere İstanbul’a geldi.Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross’un Türkiye’yi ziyaret edeceğini söylemişti.

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, çeşitli temaslarda bulunmak üzere İstanbul’a geldi.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross’un Türkiye’yi ziyaret edeceğini söylemişti. ABD’li bakanı taşıyan uçak bugün saat 12.00 sıralarında Atina’dan İstanbul’a geldi. Wilbur Ross ve beraberindeki heyet İstanbul Havalimanı VİP terminalinden çıkış yaparak konvoy halinde havalimanından ayrıldı.
Ziyaretinin ilk 3 gününü İstanbul’da başta TAİK olmak üzere TÜSİAD, TOBB, TİM, YASED ve ABFT gibi iş dünyasının temsilcileriyle geçirmesi beklenen Ross, pazar günü de tarihi yerleri ziyaret edecek. 9 Eylül’de Ankara’ya geçmesi planlanan Ross’un, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile de görüşmesi bekleniyor.

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