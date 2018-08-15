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ABD Ticaret Odası’ndan ABD ve Türkiye’ye ‘Diyalog’ Çağrısı

15.08.2018 00:16 | Son Güncelleme

ABD Ticaret Odası, Türkiye ve Amerika hükümetlerine sorunlarını tek taraflı adımlar atarak değil diyalogla çözmeleri çağrısında bulundu

ABD Ticaret Odası’ndan ABD ve Türkiye’ye ‘Diyalog’ Çağrısı

ABD Ticaret Odası, Türkiye ve Amerika hükümetlerine sorunlarını tek taraflı adımlar atarak değil diyalogla çözmeleri çağrısında bulundu.

Türk-Amerikan ekonomik ilişkileriyle ilgili bir yazılı açıklama yayımlayan ABD Ticaret Odası Başkan Yardımcısı ve Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanı Myron Brilliant, “ABD-Türkiye ilişkilerindeki son gelişmeler her iki ülkenin de ekonomik çıkarlarını tehdit ediyor ve yıllar içerisinde değerini kanıtlamış bir ittifakı risk altına sokuyor” değerlendirmesinde bulundu.

Brilliant açıklamasında, “ABD-Türkiye İş Konseyi’yle birlikte, her iki hükümeti aralarındaki ayrılıkları, tek taraflı tarifeler, yaptırımlar ve boykotlar uygulamak yerine diyalog yoluyla çözmeye çağırıyoruz” ifadesini kullandı.

Türkiye’den bazı ithal ürünlere yönelik gümrük vergilerini arttırmanın ABD açısından ciddi riskler oluşturduğunu belirten Brilliant, “Aylar boyunca ABD Ticaret Odası olarak, müttefiklerimizi kısasa kısas bir ticaret savaşıyla (kendimizden) uzaklaştırmanın Amerikan ekonomisine zarar vereceği ve Amerika’nın küresel liderliğini baltalayacağı yönünde uyardık. Bunun Amerikalı işçilere, çiftçilere ve işletmelere verdiği zararın kanıtları artıyor” dedi.

Bunun yerine tüm tarafların piyasaları rahatlatmak için uluslararası finansal kurumlarla çalışması ve süreklilik gösteren ekonomik dengesizliklerin üzerinde çalışması gerektiğini kaydeden Brilliant, “Bu gerilimleri yükselten eylemler, bugünün mali sorunlarının diğer yükselen piyasalara, Avrupa bankalarına ve nihayetinde Amerikan ekonomisine yayılması riskini doğuruyor” uyarısında bulundu.

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