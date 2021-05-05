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ABD Ticaret Temsilcisi'nden fikri mülkiyetin kaldırılmasına destek

05.05.2021 23:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının üretim kapasitesini artırmak için fikri mülkiyetin kaldırılmasını desteklediklerini, Dünya Ticaret Örgütünde (DTÖ) gerekli müzakerelere katılacaklarını bildirdi.

ABD Ticaret Temsilcisi'nden fikri mülkiyetin kaldırılmasına destek

Tai, yazılı açıklamasında, Kovid-19 aşıları üzerindeki fikri mülkiyet haklarının kaldırılmasına destek verdi.

SALGINI SONA ERDİRMEK İÇİN YENİ HAMLE

Kovid-19 salgının olağanüstü önlemler gerektirdiğine dikkati çeken Tai, "Yönetim, fikri mülkiyet haklarının korunmasına güçlü bir şekilde inanmaktadır ancak salgını sona erdirmede Kovid-19 aşıları için bu korumalardan feragat etmeyi desteklemektedir." ifadesini kullandı.

Tai, bu konuda DTÖ'deki müzakerelere aktif olarak katılacaklarını belirterek, kurumun fikir birliğine dayalı yapısı ve ilgili konuların karmaşıklığı dikkate alındığında bu müzakerelerin zaman alacağını aktardı.

Tai, ayrıca bu aşıların üretilmesi için gereken ham maddelerin artırılması için de çalışılacağını kaydetti.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, bugün düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 aşılarının üzerindeki fikri mülkiyet haklarının kaldırılmasının gündemde olduğunu ancak bu konuda bir karar alınmadığını belirtmişti.

UĞUR ŞAHİN NE DEMİŞTİ?

Alman ilaç firması BioNTech'in kurucularından Prof. Dr. Uğur Şahin ise Kovid-19 aşılarının üretim kapasitesini artırmak için fikri mülkiyetten vazgeçmenin doğru bir yol olmadığını, bunun yerine üretim lisansları verilmesi gerektiğini dile getirmişti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)

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