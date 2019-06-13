ABD: ‘Ticari Gemi Hatlarına Saldırılar Kabul Edilemez’

ABD, Hürmüz Boğazı’nda ticari gemi hatlarında düzenlenen saldırıları “kabul edilemez” olarak nitelerken, bugün de Umman Körfezi’nde iki petrol tankerinin hedef alınmasının “çok ciddi kaygılar uyandırdığını” bildirdi. Açıklamayı ABD’nin BM Daimi Temsilci Vekili Jonathan Cohen BM Güvenlik Konseyi üyelerine hitaben yaptı.

Güvenlik Konseyi’ndeki diplomatlar, bugün öğleden sonra kapalı kapılar ardında yapılacak toplantıda ABD’nin Körfez’de “denizcilik hatlarının güvenliği ve özgürlüğü” meselesini gündeme taşımayı planladığını söyledi.

ABD’li diplomat Cohen, Konsey’in BM ve Arap Birliği işbirliğiyle ilgili bir toplantısında yaptığı açıklamada, “Ticari gemi hatlarına herhangi bir tarafça saldırılması kabul edilemez ve Umman Körfezi’nde gemilere bugün düzenlenen saldırılar da çok ciddi kaygılar uyandırıyor. ABD hükümeti yardım sağlıyor ve durumu değerlendirmeye devam edecek” dedi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de dünyanın “Körfez bölgesinde yeni bir büyük çaplı sürtüşmeyi” kaldıramayacağı uyarısında bulundu. Guterres, “Sivil gemilere karşı her türlü saldırıyı kuvvetle kınıyorum. Gerçekler ortaya çıkarılmalı ve kimlerin sorumlu olduğu netleştirilmeli” diye konuştu.