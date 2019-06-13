ABD: ‘Ticari Gemi Hatlarına Saldırılar Kabul Edilemez’

ABD, Hürmüz Boğazı’nda ticari gemi hatlarında düzenlenen saldırıları “kabul edilemez” olarak nitelerken, bugün de Umman Körfezi’nde iki petrol tankerinin hedef alınmasının “çok ciddi kaygılar uyandırdığını” bildirdi. Açıklamayı ABD’nin BM Daimi Temsilci Vekili Jonathan Cohen BM Güvenlik Konseyi üyelerine hitaben yaptı.
Güvenlik Konseyi’ndeki diplomatlar, bugün öğleden sonra kapalı kapılar ardında yapılacak toplantıda ABD’nin Körfez’de “denizcilik hatlarının güvenliği ve özgürlüğü” meselesini gündeme taşımayı planladığını söyledi.
ABD’li diplomat Cohen, Konsey’in BM ve Arap Birliği işbirliğiyle ilgili bir toplantısında yaptığı açıklamada, “Ticari gemi hatlarına herhangi bir tarafça saldırılması kabul edilemez ve Umman Körfezi’nde gemilere bugün düzenlenen saldırılar da çok ciddi kaygılar uyandırıyor. ABD hükümeti yardım sağlıyor ve durumu değerlendirmeye devam edecek” dedi.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de dünyanın “Körfez bölgesinde yeni bir büyük çaplı sürtüşmeyi” kaldıramayacağı uyarısında bulundu. Guterres, “Sivil gemilere karşı her türlü saldırıyı kuvvetle kınıyorum. Gerçekler ortaya çıkarılmalı ve kimlerin sorumlu olduğu netleştirilmeli” diye konuştu.
Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebul Geyt de BM Güvenlik Konseyi’ni, Körfez’de güvenliği muhafaza etmek için sorumlulara karşı harekete geçmeye çağırdı.
Geyt 15 üyeli Konsey’e hitaben yaptığı açıklamada, isim vermeden, “Bölgedeki bazı taraflar, ateşi körüklemeye çalışıyor ve bunun farkında olmalıyız” ifadesini kullandı.
Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Sabah Halid el Sabah da tanker saldırılarını uluslararası barış ve güvenliğe tehdit olarak niteledi.
Gelişmelerle ilgili, Yemen’deki Husilere karşı savaşan Suudi Arabistan öncülüğündeki askeri koalisyondan da açıklama geldi. Koalisyon sözcüsü Albay Turki el Malki Riyad’da gazetecilere yaptığı açıklamada, bu son saldırıların geçen yıl Temmuz ayında Kızıl Deniz’de iki Suudi petrol tankerine karşı saldırılarla bağlantılı olabileceğini söyledi.
Dünya petrol tedarikinin önemli bir kısmının geçtiği Hürmüz Boğazı’nda bir ay içinde ikinci kez gemiler hedef alındı.
ABD ve Suudi Arabistan, İran’ı, geçen ay Birleşik Arap Emirlikleri açıklarında 4 tankere deniz mayınlarıyla saldırı düzenlemekle suçlamıştı. Tahran ise suçlamayı reddediyor.
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