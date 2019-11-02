HABER

ABD TikTok Hakkında Ulusal Güvenlik İncelemesi Başlatıyor

02.11.2019 20:32 | Son Güncelleme

Amerikan Hükümeti dünyaca ünlü sosyal medya uygulaması TikTok hakkında ulusal güvenliği tehdit edip etmediğini belirlemek üzere inceleme başlattı. TikTok, Youtube, Instagram ve WhatsApp’i geride bırakarak 2019 yılı içinde dünyada en çok indirilen uygulama konumunda

ABD TikTok Hakkında Ulusal Güvenlik İncelemesi Başlatıyor

Amerikan Hükümeti dünyaca ünlü sosyal medya uygulaması TikTok hakkında ulusal güvenliği tehdit edip etmediğini belirlemek üzere inceleme başlattı. TikTok, Youtube, Instagram ve WhatsApp’i geride bırakarak 2019 yılı içinde dünyada en çok indirilen uygulama konumunda.

ABD’li bir başka şirketin uygulamasını satın alarak TikTok’a katan Çinli Bytedance firmasının ABD’de de giderek popüler hale gelen uygulamadan elde ettiği kişisel verileri Çin’le paylaşıp paylaşmadığı mercek altına alınacak.

Amerika Dış Yatırım Komisyonu tarafından başlatılan ve gizli olarak yürütülen incelemede, TikTok’ın sahibi Çinli firmanın ABD’li Musicial.ly platformunu geçen yıl 1 milyar dolara satın aldığı sırada işlemin onaylanıp onaylanmadığı da araştırılacak.

ABD Kongresi, 110 milyonu aşkın kullanıcısı bulunanan TikTok’ın veri toplama kabiliyetinin, istihbarat birimleri için bir tehdit oluşturabileceği uyarısında bulunmuştu. Yaklaşık bir hafta önce de Kongre, Beyaz Saray’dan istihbarat birimlerinin bu uygulamanın ulusal güvenliği tehdit edip etmediğinin araştırılmasını istemişti.

Amerikalı Senatör Chuck Shumer ve Tom Cotton imzalı mektupta, TikTok uygulamasının, kullanıcı verilerini izinsiz olarak kullanıp Çin Hükümeti'yle paylaştığı iddialarının incelenmesi talep edilmişti.

Sadece son 12 ayda 750 milyon kişinin indirdiği TikTok uygulaması Facebook ve Instagram gibi sosyal medya uygulamalarının popülerliğini de aşmış durumda. Kullanıcılarının kısa videolar çekerek müzik eklemelerini sağlayan uygulamaya en çok içerik ABD’nin önde geldiği batı ülkelerinden sağlanıyor.

Çinli teknoloji şirketinin sahibi olduğu popüler uygulama, Çin’de kullanılmıyor. İnternet sansürünün yaygın olduğu Çin’de dünyaca ünlü birçok arama motoru ve internet sitesine hükümet tarafından erişim engelleniyor.

Bankacılıkta yeni akım! Artık bankaya gitmeden... Bankacılıkta yeni akım! Artık bankaya gitmeden...
MSB: YPG Tel Abyad’da Sivillere Saldırdı 13 ÖlüMSB: YPG Tel Abyad’da Sivillere Saldırdı 13 Ölü
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Bulgaristan'ı kızdırdıFransa Cumhurbaşkanı Macron, Bulgaristan'ı kızdırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Soylu duyurdu: Ülkelerine göndereceğiz

Soylu duyurdu: Ülkelerine göndereceğiz

Esenyurt savaş alanına döndü!

Esenyurt savaş alanına döndü!

Mucize Doktor'un Ali'si sevgilisiyle el ele görüntülendi

Mucize Doktor'un Ali'si sevgilisiyle el ele görüntülendi

Murat Boz’dan ayrılan Aslı Enver’den flaş mesaj!

Murat Boz’dan ayrılan Aslı Enver’den flaş mesaj!

Tel Abyad’da bombalı saldırı!

Tel Abyad’da bombalı saldırı!

Şehir Hatları'ndan önemli duyuru

Şehir Hatları'ndan önemli duyuru

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Son mesajı ortaya çıktı: Ölüyorum anne, özür dilerim

Son mesajı ortaya çıktı: Ölüyorum anne, özür dilerim

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Trump'tan yaptırım açıklaması! 'Talimat verdim' dedi ve duyurdu

Trump'tan yaptırım açıklaması! 'Talimat verdim' dedi ve duyurdu

Almanya'dan güvenli bölge açıklaması: Şaşkınlık ve rahatsızlık var

Almanya'dan güvenli bölge açıklaması: Şaşkınlık ve rahatsızlık var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Tel Abyad’da bombalı saldırı! Çok sayıda ölü var

Tel Abyad’da bombalı saldırı!

Rusya'da oyuncak silahla soygun girişimi!

Rusya'da oyuncak silahla soygun girişimi!

ABD'de Demokrat başkan aday adaylarından Beto O'Rourke çekildiğini duyurdu

Beto O'Rourke yarıştan çekildiğini duyurdu

ABD ordusu Aynularab'ın güneyindeki üsse geri döndü

ABD ordusu o üsse geri döndü!

Trump'tan yeni Bağdadi açıklaması

Trump'tan yeni Bağdadi açıklaması

Rusya'dan S-400 açıklaması: Planlanan süreden önce Türkiye'ye teslimi tamamlandı

Rusya'dan S-400'lere ilişkin yeni açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.