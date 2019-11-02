ABD TikTok Hakkında Ulusal Güvenlik İncelemesi Başlatıyor

ABD Kongresi, 110 milyonu aşkın kullanıcısı bulunanan TikTok’ın veri toplama kabiliyetinin, istihbarat birimleri için bir tehdit oluşturabileceği uyarısında bulunmuştu. Yaklaşık bir hafta önce de Kongre, Beyaz Saray’dan istihbarat birimlerinin bu uygulamanın ulusal güvenliği tehdit edip etmediğinin araştırılmasını istemişti.

Amerika Dış Yatırım Komisyonu tarafından başlatılan ve gizli olarak yürütülen incelemede, TikTok’ın sahibi Çinli firmanın ABD’li Musicial.ly platformunu geçen yıl 1 milyar dolara satın aldığı sırada işlemin onaylanıp onaylanmadığı da araştırılacak.

ABD’li bir başka şirketin uygulamasını satın alarak TikTok’a katan Çinli Bytedance firmasının ABD’de de giderek popüler hale gelen uygulamadan elde ettiği kişisel verileri Çin’le paylaşıp paylaşmadığı mercek altına alınacak.

Amerikan Hükümeti dünyaca ünlü sosyal medya uygulaması TikTok hakkında ulusal güvenliği tehdit edip etmediğini belirlemek üzere inceleme başlattı. TikTok, Youtube, Instagram ve WhatsApp’i geride bırakarak 2019 yılı içinde dünyada en çok indirilen uygulama konumunda.

Amerikalı Senatör Chuck Shumer ve Tom Cotton imzalı mektupta, TikTok uygulamasının, kullanıcı verilerini izinsiz olarak kullanıp Çin Hükümeti'yle paylaştığı iddialarının incelenmesi talep edilmişti.

Sadece son 12 ayda 750 milyon kişinin indirdiği TikTok uygulaması Facebook ve Instagram gibi sosyal medya uygulamalarının popülerliğini de aşmış durumda. Kullanıcılarının kısa videolar çekerek müzik eklemelerini sağlayan uygulamaya en çok içerik ABD’nin önde geldiği batı ülkelerinden sağlanıyor.

Çinli teknoloji şirketinin sahibi olduğu popüler uygulama, Çin’de kullanılmıyor. İnternet sansürünün yaygın olduğu Çin’de dünyaca ünlü birçok arama motoru ve internet sitesine hükümet tarafından erişim engelleniyor.

