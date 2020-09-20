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ABD TikTok Sorunu Çözülme Yolunda İlerliyor

20.09.2020 14:08 | Son Güncelleme

Trump yönetiminin ABD’li kullanıcıların bilgilerini Çin istihbarat servisleriyle paylaşabileceği endişesiyle ABD’de kullanımına yasak getirmeye hazırlandığı TikTok video uygulaması konusunda çözüme doğru gidiliyor

ABD TikTok Sorunu Çözülme Yolunda İlerliyor

Trump yönetiminin ABD’li kullanıcıların bilgilerini Çin istihbarat servisleriyle paylaşabileceği endişesiyle ABD’de kullanımına yasak getirmeye hazırlandığı TikTok video uygulaması konusunda çözüme doğru gidiliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, TikTok’un ABD’li kullanıcıların verilerini Amerika’da tutması ve hisselerinim bir kısmının ABD’li şirketlere satışı konusunda devam eden görüşmelere ilişkin olumlu açıklamalar yaptı.

Trump, ABD’li Oracle ve Wallmart şirketlerinin TikTok’la orta olması ve ABD’de faaliyet gösterecek yeni bir şirket kurması konusunda devam eden görüşmelere değindi. Trump, yaptığı açıklamada TikTok’un yaratıcısı ByteDance şirketiyle Oracle ve Wallmart tarafından kurulacak yeni şirketin merkezinin büyük olasılıkla Teksas’ta olacağını söyledi.

Yeni kurulacak TikTok Global isimli şirketin, yüzde 12,5 hissesi Oracle, yüzde 7,5 hissesi de Wallmart’a ait olacak. Bu şirket, ABD’de bulunan yaklaşık 100 milyon abonenin tüm bilgilerini, ABD hükümetinin güvenlik nedeniyle talep ettiği kurallar çerçevesinde Amerika’da tutacak.

Anlaşma uyarınca ByteDance şirketinin kurulacak yeni şirketle, ABD’de 25 bin yeni istihdam sağlamayı da kabul ettiği ifade ediliyor. Ayrıca yeni kurulacak şirketin hisse satışından, 5 milyar dolarlık bir miktarın da ABD’de eğitime destek olarak aktarılacağı belirtiliyor.

ByteDance şirketi henüz bu anlaşma koşullarına dair bir açıklama yapmış değil. Şirketin özellikle 5 milyar dolarlık eğitim fonu konusunda yapacağı açıklama merak ediliyor.

Trump, yönetimi 14 Ağustos tarihinde imzaladığı bir kararnameyle, TikTok ve WeChat uygulamalarının operasyonlarını ABD’ye taşımaları ve ABD kullanıcı verilerini, ABD içerisinde tutmaları konusunda şirkete 90 gün süre tanımıştı.

Öte yandan son olarak Cuma günü, ABD hükümeti tarafından alınan bir karara göre ABD’de, akıllı telefon ve cihazlara bugünden itibaren TikTok ve WeChat uygulaması yüklemek ya da yeni sürüm özelliklerini indirmek mümkün olamıyor.

Trump yönetimi daha önce aldığı bir kararla da federal çalışanların kendilerine iş yerleri tarafından verilen telefonlarına bu iki uygulamayı yüklemesini yasaklamıştı.

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