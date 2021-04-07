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ABD, Trump döneminde kesilen Filistin yardımlarını yeniden başlatıyor

07.04.2021 21:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 2018'de Donald Trump tarafından askıya alınan Filistin yardımlarını yeniden başlatmayı planladıklarını açıkladı.

ABD, Trump döneminde kesilen Filistin yardımlarını yeniden başlatıyor

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 2018'de Donald Trump tarafından askıya alınan Filistin yardımlarını yeniden başlatmayı planladıklarını açıkladı.

Reuters haber ajansı, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Filistin'e yönelik yardımının "235 milyon doların üzerinde olacağını" aktardı.

Trump döneminde Gazze ve Batı Şeria'ya yapılan 200 milyon dolarlık ekonomik yardımın başka alanlara kaydırılmasına karar verilmişti.

Söz konusu yardımın insani, ekonomik ve güvenliğe yönelik ihtiyaçlar için yapılacağı belirtildi.

Filistin yönetimi ve BM, ABD'ye bu yardımların kesilmesinin Batı Şeria ve Gazze'de günlük yaşam üzerinde çok kötü etkileri olacağı uyarısında bulunmuştu.

Filistin politikasında değişim

ABD Başkanı Joe Biden'ın göreve gelmesiyle ABD'nin Filistin-İsrail sorununa yaklaşımında değişim yaşandığı görülüyor.

Trump döneminde dışişleri bakanı olan Mike Pompeo, Batı Şeria'daki bir yasa dışı yerleşim bölgesini ziyaret ederek "bu inşaatların yasa dışı olduğuna dair uluslararası fikir birliğine katılmıyorum" demişti. Trump, İsrail'in tek taraflı ilan ettiği şekilde Kudüs'ü ülkenin başkenti olarak tanımıştı. ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınması sırasında geniş çaplı protesto gösterileri düzenlenmiş ve Filistinlilerden hayatını kaybedenler olmuştu.

https://www.youtube.com/watch?v=EXh3nbgq9RE

Trump, İsrail'in bu bölgeleri ilhak etmesine yeşil ışık yakmış, yine uluslararası hukuka göre işgal altında sayılan Golan Tepeleri'nin de Suriye değil İsrail'e ait olduğunu savunmuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken daha önce Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığı kararını geri çekmeyeceklerini ancak bağımsız bir Filistin devleti için daha fazla çaba göstereceklerini açıklamıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı geçtiğimiz hafta, İsrail'in "uluslararası hukuka aykırı şekilde kontrol ettiği Batı Şeria'yı işgal altındaki bölge olarak kabul ettiklerini" açıklamıştı.

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