HABER

"ABD turizm pazarı 2-3 yıl içinde 1 milyon kişiye ulaşabilir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2019 12:57 | Son Güncelleme

TÜROB Başkanı Müberra Eresin: - "ABD'nin Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısını yumuşatmasının ABD ile turizm ilişkilerine olumlu yansımasını bekliyoruz" - "2020 yılından itibaren bu pazarda yeniden eski seviye yakalanabilir. 2-3 yıl içinde 1 milyon barajının aşılması da mümkün"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, ABD'nin Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısını yumuşatmasının ABD ile turizm ilişkilerine olumlu yansımasını beklediklerini belirterek, "2020 yılından itibaren bu pazarda yeniden eski seviye yakalanabilir. 2-3 yıl içinde 1 milyon barajının aşılması da mümkün." ifadelerini kullandı.

TÜROB'dan yapılan açıklamada, ABD'nin vatandaşları için düzenli olarak yayımladığı seyahat uyarılarında, Türkiye'ye yönelik uyarıyı yumuşatmasının turizmciler arasında memnuniyetle karşılandığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜROB Başkanı Eresin, ABD'nin Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısını yumuşatmasının ABD ile turizm ilişkilerine olumlu yansımasını beklediklerini aktardı.

ABD’den gelen turist sayısının 2015 yılında 798 bin kişiyle rekor kırdığını ancak 2016'dan itibaren turist sayısında gerilemenin başladığını bildiren Eresin, "2016 yılında 459 bin, 2017 yılında 329 bin, 2018 yılında 448 bin ABD'li turist ülkemizi ziyaret etti. Bu yıl ocak-temmuz döneminde de bu pazarda yüzde 33 gibi önemli bir oranda yükseliş kaydedildi ve 331 bin ABD'li turist geldi." ifadelerini kullandı.

- "Kültür ve kongre turizmine olumlu yansıyacak"

Müberra Eresin, 2020 yılından itibaren bu pazarda yeniden eski seviyenin yakalanabileceğini ve 2-3 yıl içinde 1 milyon barajının aşılmasının da mümkün olduğunu kaydetti.

ABD'li turistlerin harcama düzeyinin yüksek olduğunu, genellikle kültür ve kongre turizmi için geldiklerini aktaran Eresin, "Özellikle ülkemizde düzenlenen uluslararası kongre, toplantı gibi etkinliklere ABD'lilerin katılımında sıkıntı yaşıyoruz. Bu karar ile bu sıkıntının aşılmasında önemli bir adımın atılmış olduğunu düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

PARTNERMarmaris tatilinde üstsüz görüntülenen İngiliz yıldız, bu defa çırılçıplak poz verdi!Marmaris tatilinde üstsüz görüntülenen İngiliz yıldız, bu defa çırılçıplak poz verdi!
Diyarbakır’da çocukları için eylem yapan ailelere Muş’tan destekDiyarbakır’da çocukları için eylem yapan ailelere Muş’tan destek
Mersin'deki yol süpürme aracının tek kadın şoförüMersin'deki yol süpürme aracının tek kadın şoförü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Otelciler Birliği Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin

En Çok Okunan Haberler

'Okuryazarlık Seferberliği'nde sayı 1 milyona yaklaştı

'Okuryazarlık Seferberliği'nde sayı 1 milyona yaklaştı

Murat Yıldırım'dan 'Kim Milyoner Olmak İster' kararı

Murat Yıldırım'dan 'Kim Milyoner Olmak İster' kararı

Hastane önünde kalabalık gittikçe arttı! Büyük gerginlik!

Hastane önünde kalabalık gittikçe arttı! Büyük gerginlik!

Türkiye ve ABD kara birliklerinden Suriye'de ortak devriye

Türkiye ve ABD kara birliklerinden Suriye'de ortak devriye

Hayat öpücüğü Ozan Tufan'dan

Hayat öpücüğü Ozan Tufan'dan

Haberi Trump duyurdu! 'Tüm görüşmeleri durdurdum'

Haberi Trump duyurdu! 'Tüm görüşmeleri durdurdum'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mardin'de Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu

Mardin'de Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme!

Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme!

Yenikapı'ya getirilen araçlar çok konuşulmuştu! 'İstanbul'a hizmeti durdurmuş durumdalar'

Yenikapı'ya getirilen araçlar çok konuşulmuştu! 'İstanbul'a hizmeti durdurmuş durumdalar'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: İTÜ mezunu Halit Ayar'ın İstiklal Caddesi'nde öldürülmesiyle ilgili yeni gelişme!

İTÜ mezunu gencin öldürülmesiyle ilgili yeni gelişme!

Son dakika: Özel Harekat Müdürü Tufan Kansuva'yı şehit eden teröristler etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı açıkladı! Şehit Müdürünün kanı yerde kalmadı

FETÖ'cü kurmay albay Erkan Öktem'in sahte imzalı 'darbe' mesajı ortaya çıktı

FETÖ'cü albaydan bağlı birliklere 'darbe' emirlerine uyun mesajı

Ayvalık'ta Sahil Güvenlik şüphe üzerine durdurdu! Yakalandılar

Şüphe üzerine durdurdu! Yakalandılar

Türkiye ve ABD kara birliklerinden Suriye'de ortak devriye

Türkiye ve ABD kara birliklerinden Suriye'de ortak devriye

Son dakika! Kadıköy'de taksiye ateş açıldı

Kadıköy'de silahlı saldırı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.