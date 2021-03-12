ABD: Türk diplomatın katilinin serbest bırakılması "derin hayal kırıklığı"

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD'de 1982 yılında Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan'ı otomobilinin içinde vurarak öldüren ve afsız ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Hampig Sasunyan tahliye edilmesi kararına tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada "Dışişleri Bakanlığı, Kaliforniya eyaletinin, 1982 yılında Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan'ı öldürmekten suçlu bulunan Hampig 'Harry' Sasunyan için verdiği şartlı tahliye kararından derin hayal kırıklığı duymaktadır" ifadesini kullandı.

Açıklamada "Bay Arıkan'ın ailesine ve Türk Dışişleri Bakanlığındaki çalışma arkadaşlarımıza, kayıpları dolayısıyla bir kez daha en derin taziyelerimizi sunuyoruz" denildi.

Bliken Twitter hesabından yaptığı paylaşımda da Sasunyan'ın tahliye kararından "derin hayal kırıklığı" duyduklarını bildirerek diplomatlara kaşı yapılan saldırıların diplomasiye saldırmak anlamına geldiğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı açıklamasında da bir diplomata saldırmanın, sadece bir bireye karşı ağır bir suç değil, aynı zamanda diplomasiye de saldırmak olduğu vurgulandı. Açıklamada, ABD'nin, dünyanın herhangi bir yerindeki diplomatların güvenliğini her zaman öncelediğini, diplomatlara yönelik suikastların en yüksek ceza ile cezalandırılmasını savunduğunu ve bu tür şartlı tahliyelere karşı olduğu belirtildi.