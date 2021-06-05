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ABD: “Türk-Yunan Diyalogunun Tekrar Başlamasından Memnunuz”

05.06.2021 01:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Yunanistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Dr. Thanos Dokos’la telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Doğu Akdeniz, Türk-Yunan diyaloğu ve Kıbrıs konularının da ele alındığı bildirildi

ABD: “Türk-Yunan Diyalogunun Tekrar Başlamasından Memnunuz”

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Yunanistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Dr. Thanos Dokos’la telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Doğu Akdeniz, Türk-Yunan diyaloğu ve Kıbrıs konularının da ele alındığı bildirildi.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Emily Horne görüşmeyle ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Sullivan’ın, ABD ve Yunanistan arasındaki artan savunma işbirliği dahil güçlü ikili ilişkilerden duyduğu memnuniyeti dile getirdiğini aktardı. Açıklamaya göre, Sullivan Yunan mevkidaşına Başkan Joe Biden yönetiminin bu ilişkilerin daha da geliştirilmesine olan bağlılığını iletti.

Sullivan ve Dokos’un görüşmede Doğu Akdeniz’de istikrarın önemi hakkında da konuştuğu bilgisi verildi.

Sözcü Horne açıklamasında, “Sayın Sullivan Yunanistan ve Türkiye arasındaki diyalogun yeniden başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve Kıbrıs’ı iki bölgeli iki toplumlu federasyon şeklinde yeniden birleştirmek için BM’nin kolaylaştırıcı rolü altındaki çabalara desteğinin devam edeceği sözünü verdi” ifadesini kullandı.

Görüşmede “bölgedeki zarar verici etkilere karşı konmasının önemi” hakkında da konuşulduğu belirtilirken, Sullivan’ın, Yunanistan’ın kritik önemdeki telekomünikasyon ve enerji altyapısını güvenceye alma yönünde son dönemde sergilediği çabalardan memnuniyet duyduğunu ilettiği kaydedildi.

Sullivan ve Dokos, görüşmede bölgesel işbirliğinin önemini altını çizerek, ortak meseleler üzerinde temas halinde olmayı sürdürme kararı aldı.

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