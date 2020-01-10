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  4. ABD, TürkAkım’ın Bulgaristan kısmına karşı

ABD, TürkAkım’ın Bulgaristan kısmına karşı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 14:51 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı David Hale, ülkesinin TürkAkım’ın Bulgaristan güzergahına karşı olduğunu söyledi.Bulgar devlet radyosuna açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı David Hale, ABD’nin Bulgaristan üzerinden Güneydoğu Avrupa’ya doğal gaz sağlayacak TürkAkım’ın ikinci aşamasına karşı olduğunu belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı David Hale, ülkesinin TürkAkım’ın Bulgaristan güzergahına karşı olduğunu söyledi.
Bulgar devlet radyosuna açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı David Hale, ABD’nin Bulgaristan üzerinden Güneydoğu Avrupa’ya doğal gaz sağlayacak TürkAkım’ın ikinci aşamasına karşı olduğunu belirtti. Söz konusu hattı Rusya’nın jeostratejik projesi olarak gördüklerini belirten Hale, “Moskova, enerji kaynaklarını Avrupa’yı bölme ve nüfuz için siyasi enstrüman olarak kullanıyor. Kuzey Akım ile TürkAkım’ın ikinci hattı problem oluşturuyor. Çünkü Avrupa için tedarikin çeşitlendirilmesine katkı sağlamıyor“ dedi.
Söz konusu doğal gaz hatlarının Ukrayna’yı devre dışı bıraktıklarını belirten Hale, bu durumun da ülkeyi istikrarsızlaştırdığını savundu.

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