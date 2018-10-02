ABD: Türkiye çok önemli bir NATO müttefiki

Varşova’da geçtiğimiz günlerde yapılan NATO Askeri Komite toplantısı sırasında Türkiye Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford’ın görüştüklerine dikkat çeken Hutchison, “Yakın bir ilişkileri var” diye konuştu.

Hutchison, DW Türkçe'nin papaz Brunson’ın serbest bırakılmaması nedeniyle ABD-Türkiye arasında tırmanan gerilimin NATO'da işbirliğini nasıl etkilediği şeklindeki sorusuna, "Türkiye çok önemli bir NATO müttefiki, bunda bir değişiklik yok” yanıtını verdi.

“Özellikle Savunma Bakanımız Mattis ile daha önce Genelkurmay Başkanı olarak görev yapan Türk Savunma Bakanı Akar arasındaki ilişkiler çok güçlü. Evet, ikili ilişkilerde herkes tarafından bilinen görüş ayrılıkları var ancak bu, ikili askeri diyaloğumuzu sürdürmemize engel olmadı ve NATO’da da Türkiye güçlü bir müttefik olmayı sürdürüyor… Türkiye üye olduğundan bu yana ittifakımızın tüm misyonlarına destek verdi. Muhakkak ki görüş ayrılıklarımıza rağmen birlikte çalışmaya devam edeceğiz ve bu diyaloğumuzu da sürdürmeyi umuyoruz.”

“Adil külfet paylaşımında ilerleme kaydedildi”

Hutchison savunma bakanlarının gündemi hakkında da bilgi verdi. Savunma bakanlarının, 11-12 Temmuz tarihli NATO Zirvesi ortak deklarasyonundaki kararların uygulanması sürecini gözden geçireceklerini söyleyen Kay Bailey Hutchison, nükleer caydırıcılık yetkinliği, Rusya’ya karşı caydırıcılık ve ittifak üyesi ülkelere teröristlerin girişlerinin önlenmesi için yürütülen terörle mücadele çabalarının da ele alınacağını kaydetti.