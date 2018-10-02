HABER

ABD: Türkiye çok önemli bir NATO müttefiki

02.10.2018 18:11 | Son Güncelleme

NATO Savunma Bakanları toplantısı öncesinde DW Türkçe'nin sorularını yanıtlayan ABD’nin NATO Büyükelçisi Hutchison, Türkiye ile yaşanan siyasi gerilimin yakın askeri işbirliğini etkilemediğini vurguladı.

ABD'nin NATO nezdindeki Daimi Temsilcisi Kay Bailey Hutchison, Brüksel'de Çarşamba günü başlayacak ve iki gün sürmesi beklenen NATO Savunma Bakanları toplantısı öncesinde telekonferans sistemiyle brifing vererek gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD Büyükelçisi Hutchison, Ankara-Washington hattında yaşanan siyasi gerilime rağmen iki ülke savunma bakanları ve orduları arasında işbirliğinin sürdüğüne dikkat çekti.

Hutchison, DW Türkçe'nin papaz Brunson’ın serbest bırakılmaması nedeniyle ABD-Türkiye arasında tırmanan gerilimin NATO'da işbirliğini nasıl etkilediği şeklindeki sorusuna, "Türkiye çok önemli bir NATO müttefiki, bunda bir değişiklik yok” yanıtını verdi.

“Mattis ve Akar’ın ilişkileri çok güçlü”

Varşova’da geçtiğimiz günlerde yapılan NATO Askeri Komite toplantısı sırasında Türkiye Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford’ın görüştüklerine dikkat çeken Hutchison, “Yakın bir ilişkileri var” diye konuştu.

Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanlığı ile Türk savunma yetkilileri arasında iyi ilişkiler olduğunu söyleyen ABD'nin NATO büyükelçisi, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Özellikle Savunma Bakanımız Mattis ile daha önce Genelkurmay Başkanı olarak görev yapan Türk Savunma Bakanı Akar arasındaki ilişkiler çok güçlü. Evet, ikili ilişkilerde herkes tarafından bilinen görüş ayrılıkları var ancak bu, ikili askeri diyaloğumuzu sürdürmemize engel olmadı ve NATO’da da Türkiye güçlü bir müttefik olmayı sürdürüyor… Türkiye üye olduğundan bu yana ittifakımızın tüm misyonlarına destek verdi. Muhakkak ki görüş ayrılıklarımıza rağmen birlikte çalışmaya devam edeceğiz ve bu diyaloğumuzu da sürdürmeyi umuyoruz.”

“Adil külfet paylaşımında ilerleme kaydedildi”

Hutchison savunma bakanlarının gündemi hakkında da bilgi verdi. Savunma bakanlarının, 11-12 Temmuz tarihli NATO Zirvesi ortak deklarasyonundaki kararların uygulanması sürecini gözden geçireceklerini söyleyen Kay Bailey Hutchison, nükleer caydırıcılık yetkinliği, Rusya’ya karşı caydırıcılık ve ittifak üyesi ülkelere teröristlerin girişlerinin önlenmesi için yürütülen terörle mücadele çabalarının da ele alınacağını kaydetti.

NATO Hazırlık Girişimi ve Almanya'da kurulan NATO Müşterek Destek ve Etkinleştirme Komutanlığı hakkındaki çalışmaların da görüşüleceğini söyleyen Hutchison, adil külfet paylaşımında alınan mesafenin de gündem maddeleri arasında yer aldığını belirtti.

2024 yılına kadar üye ülkelerin savunma harcamalarını kendi gayri safi milli hasılalarının yüzde 2’sine denk gelecek şekilde yükseltmesi konusunda büyük bir ilerleme kaydedildiğine dikkat çeken ABD’li yetkili, “Sekiz üyemizin bu yıl bu oranı yakalamasını bekliyoruz, üyelerin üçte ikisi 2024 yılında bu oranı yakalama yolunda” bilgisini paylaştı.

Akar ilk kez bakan olarak katılacak

24 Haziran seçimleri sonrasında Savunma Bakanlığı görevini üstlenen Hulusi Akar Çarşamba günü ilk kez NATO Savunma Bakanları toplantısına bakan unvanıyla katılacak. Akar, NATO toplantılarına son olarak genelkurmay başkanı olarak katılmıştı.

Değer Akal / Berlin

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERİşte dünyanın en ilginç insanları!İşte dünyanın en ilginç insanları!
Merkel popüler, Trump dipteMerkel popüler, Trump dipte
Riyal Değer Kazanınca Halk Döviz Bürolarına Akın EttiRiyal Değer Kazanınca Halk Döviz Bürolarına Akın Etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Abdurrahman Dilipak'tan AK Parti'ye McKinsey tepkisi: Vazgeçmezlerse AK Parti'ye de Erdoğan’a da yazık olacak

Abdurrahman Dilipak'tan AK Parti'ye McKinsey tepkisi: Vazgeçmezlerse AK Parti'ye de Erdoğan’a da yazık olacak

Bahçelievler'de doktora silahlı saldırı!

Bahçelievler'de doktora silahlı saldırı!

Kara Del Toro seksi kıyafet tercihiyle adından söz ettirdi

Kara Del Toro seksi kıyafet tercihiyle adından söz ettirdi

Seda Akgül'ün Karius şakası Sırp basınında! Akgül isyanda!

Seda Akgül'ün Karius şakası Sırp basınında! Akgül isyanda!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert sözler

ABD'li rahip Andrew Brunson'ın avukatı duyurdu! Kritik gün yarın

ABD'li rahip Andrew Brunson'ın avukatı duyurdu! Kritik gün yarın

İlginizi Çekebilir

Rusya'dan dikkat çeken dolar hamlesi

Rusya'dan dikkat çeken dolar hamlesi

Alman medyası Erdoğan'ı konuşuyor! 8.7 milyon Euro...

Alman medyası Erdoğan'ı konuşuyor! 8.7 milyon Euro...

Endonezya'da deprem ve tsunami anı! Korkunç görüntü

Endonezya'da deprem ve tsunami anı! Korkunç görüntü

Alman basınından Erdoğan açıklaması: Ölçü kaçtı

Alman basınından Erdoğan açıklaması: Ölçü kaçtı

Ajanslar son dakika olarak duyurdu! İran, Suriye’yi vurdu

Ajanslar son dakika olarak duyurdu! İran, Suriye’yi vurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bardaki davetsiz misafir müşterileri korkuttu

Bardaki davetsiz misafir müşterileri korkuttu

Havalimanında 'hindistan cevizi' paniği

Havalimanında 'hindistan cevizi' paniği

Etekler fora! First Lady rüzgarın azizliğine uğradı

Etekler fora! First Lady rüzgarın azizliğine uğradı

Fransa'dan dünyayı sarsacak iddia! İran'ı suçladılar

Fransa'dan dünyayı sarsacak iddia! İran'ı suçladılar

Yüzlerce kişiyi taşıyan feribotta önce patlama sonra yangın!

Yüzlerce kişiyi taşıyan feribotta önce patlama sonra yangın!

İşte dünyanın en gizemli kabilesi!

İşte dünyanın en gizemli kabilesi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.