ABD Türkiye Diplomatik Misyonu’ndan saldırı sonrası ilk açıklama geldi. ABD Diplomatik Misyonu'ndan yapılan açıklama başlıklı twitter mesajında, saldırı zanlısı iki kişinin hızlı şekilde yakalanması memnuniyetle karşılandı.
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