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ABD Türkiye Diplomatik Misyonu’ndan saldırı sonrası ilk açıklama

20.08.2018 19:50 | Son Güncelleme

ABD Türkiye Diplomatik Misyonu’ndan saldırı sonrası ilk açıklama

ABD Türkiye Diplomatik Misyonu’ndan saldırı sonrası ilk açıklama

ABD Türkiye Diplomatik Misyonu’ndan saldırı sonrası ilk açıklama geldi. ABD Diplomatik Misyonu'ndan yapılan açıklama başlıklı twitter mesajında, saldırı zanlısı iki kişinin hızlı şekilde yakalanması memnuniyetle karşılandı.

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