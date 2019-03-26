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ABD: ‘Türkiye F-35 İstiyorsa Patriot Almalı’

26.03.2019 19:22 | Son Güncelleme

ABD Savunma Bakanı Vekili Patrick Shanahan’dan Türkiye ve ABD arasında Ankara’nın Rusya’dan satın aldığı S-400 füze savunma sistemi konusunda açıklama geldi. Shanahan “Türkiye’yi F-35 programında istiyoruz ama Patriot alması lazım” dedi

ABD: ‘Türkiye F-35 İstiyorsa Patriot Almalı’

ABD Savunma Bakanı Vekili Patrick Shanahan’dan Türkiye ve ABD arasında Ankara’nın Rusya’dan satın aldığı S-400 füze savunma sistemi konusunda açıklama geldi. Shanahan “Türkiye’yi F-35 programında istiyoruz ama Patriot alması lazım” dedi.

Patrick Shanahan Temsilciler Meclisi’nde Silahlı Hizmetler Komisyonu’nda düzenlenen oturumda konuştu. Shanahan’a Amerika’nın Türkiye’yi F-35 programında istyip istemediği soruldu. Patrick Shanahan “Elbette istiyoruz” dedi ancak Türkiye’nin Patriot sistemini satın alması gerektiğini belirtti.

ABD’li yetkililer, Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400 füze savunma sistemine karşı çıkmış, bu füze savunma sisteminin NATO sistemine entregre olamayacağını ve Rus sisteminin Türkiye’de konuşlu Amerikan silah sistemlerinin güvenliğini olumsuz etkileyeceğini belirtmişti.

Amerikalı yetkililer Ankara’nın hem Rus S-400 füze savunma sistemini hem de Türkiye’nin de projede katılımcı ülkeler arasında yer aldığı F-35 savaş uçaklarını aynı anda alamayacağını belirtmiş, Türkiye’nin S-400’den vazgeçmemesi halinde F-35 programında da çıkarılacağı mesajını vermişti.

Son olarak Reuters haber ajansına konuşan Amerikalı yetkililer Amerika’nın Türkiye’ye Lockheed Martin üretimi olan F-35 savaş uçaklarının teslimatı konusunda yapılan hazırlıkları yakında askıya alabileceği konusunda uyarıda bulunmuştu.

Amerika Türkiye’nin Raytheon savunma şirketinin ürettiği Patriot sistemlerini satın alması çağrısı yapmı, Türk yetkililerse bugüne kadar verdikleri mesajlarda Rusya ile S-400 anlaşmasından geri dönüşün olmayacağını belirtmişti.

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