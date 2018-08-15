"ABD-Türkiye gerginliği DEAŞ'la mücadeleye zarar verebilir"

ABD'nin etkili gazetelerinden New York Times, Washington yönetimi ile Türkiye arasında tutuklu Papaz Brunson'un iadesi üzerine yaşanan gerginliğin DEAŞ'la mücadele çabalarını sekteye uğratabileceği değerlendirmesinde bulundu.
Gazete, "Türkiye gerginliği DEAŞ’a karşı ilerlemeyi durdurabilir" başlıklı haberinde Amerikalı ve Avrupalı istihbarat görevlilerinin açıklamalarına yer vererek ABD Türkiye gerginliğinin terör örgütü DEAŞ’a karşı verilen mücadeleyi etkileyebileceğini yazdı.
ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun komutanlarından Felix Gedney'in açıklamalarına yer verilen haberde, Münbiç konusunda Türkiye ve ABD'nin önemli bir mesafe katettiğini ve ortak güvenlik önlemlerinin alındığını belirtildi.
Haberde adı açıklanmayan istihbarat görevlilerinin yaptığı değerlendirmelere dayanarak diplomatik gerginliğin DEAŞ’la mücadeleyi etkileyeceği yorumuna yer verildi.
ABD'li ve Avrupalı istihbaratçıların Türkiye’nin gerginlik nedeniyle DEAŞ’la ilgili istihbarat paylaşımını durdurmasından korktukları ve aynı zamanda sınır güvenliğine dair endişeler taşıdıkları belirtildi.
Bu arada ABD basınında iki ülke arasındaki gerginliğin yansımalarına dair farklı değerlendirmeler yer aldı.
- "Türkiye Rusya'ya yaklaşıyor"
Wall Street Journal gazetesi manşetten verdiği haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD elektronik ürünlerine yönelik boykot çağrısına yer verdi ve bu açıklamalar yapılırken aynı anda Çavuşoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un görüştüğüne dikkat çekti.
Gazete Türkiye’nin uzun zamandan beri Batı ve Rusya arasında kaldığını ve son yaşanan gelişmelerin ardından ise Türkiye’nin Rusya’ya yaklaştığı yorumunda bulundu.
Türkiye’deki ekonomik duruma ilişkin arka plan bilgilerin verildiği haberde Türkiye’deki ABD karşıtı protesto gösterileri yapıldığı ve gösterilerde dolarların yakıldığının altı çizildi.
Haberde Türkiye’nin Rusya’yla yaptığı görüşmelerin olası bölgesel etkilerine işaret edildi ve Çavuşoğlu-Lavrov görüşmesinde Suriye konusunun geniş bir şekilde ele alındığı kaydedildi.
- "Elektronik boykotu gerginliği arttırıyor"
Siyaset çevrelerine yakınlığıyla bilinen Washington Post gazetesi de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD elektronik ürünlerine yönelik boykot çağrısını gazete sayfalarına taşıdı.
"Erdoğan’ın ABD yapımı elektronik ürünlere boykot çağrısı Trump yönetimiyle çekişmeyi daha da gerdi" başlığıyla iç sayfalarda verilen haberde Cumhurbaşkanı'nın "Onların iPhone'u varsa, diğer tarafın da Samsung'u var." sözlerine yer verildi.
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