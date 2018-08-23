ABD-Türkiye geriliminde Beyaz Saray kaynakları'ndan dikkat çeken ifade!

Türkiye-ABD geriliminde art arda yeni gelişmeler yaşanıyor. Sözcü'de yer alan habere göre; İsrail’in çok satan gazetelerinden Haaretz’e konuşan üst düzey Beyaz Saray'dan ABD’li bir yetkili. ikili ilişkileri değerlendirdi.

'BRUNSON SERBEST BIRAKILIRSA KONUŞULABİLİR'

Adını açıklamak istemeyen yetkili, “Trump yönetimi Türkiye’ye iki ülke arasındaki diğer ilişkileri koşula bağlayarak, "Örneğin Halkbank davası sadece Brunson serbest bırakılınca konuşulabilir” dedi.

