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ABD-Türkiye geriliminde Beyaz Saray kaynakları'ndan dikkat çeken ifade!

DÜNYA HABERLERİ  | 23.08.2018 09:42 | Son Güncelleme

Türkiye ile ABD arasında başlayan gerilim sürüor. Dünya basını da iki ülkeden gelecek gelişmeleri yakından takip ediyor. İsrail'in çok okunan gazetelerinden Haaretz, Türkiye ile ABD arasındaki gerilimi mercek altına alan bir dosya hazırladı. Amir Tibon imzalı haberde, açıklamalarda bulunan üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, yaşanan gerilimi değerlendirdi ve Beyaz Saray'ın duruma yaklaşımını gözler önüne serdi.

ABD-Türkiye geriliminde Beyaz Saray kaynakları'ndan dikkat çeken ifade!

Türkiye-ABD geriliminde art arda yeni gelişmeler yaşanıyor. Sözcü'de yer alan habere göre; İsrail’in çok satan gazetelerinden Haaretz’e konuşan üst düzey Beyaz Saray'dan ABD’li bir yetkili. ikili ilişkileri değerlendirdi.

'BRUNSON SERBEST BIRAKILIRSA KONUŞULABİLİR'

Adını açıklamak istemeyen yetkili, “Trump yönetimi Türkiye’ye iki ülke arasındaki diğer ilişkileri koşula bağlayarak, "Örneğin Halkbank davası sadece Brunson serbest bırakılınca konuşulabilir” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
ABD israil rahip Brunson

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