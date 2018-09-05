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ABD-Türkiye görüşmesine ilişkin yeni açıklama

DÜNYA HABERLERİ  | 05.09.2018 14:50 | Son Güncelleme

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun görüşmesine ilişkin yaptığı açıklamada "Esad rejiminin İdlib'de yürüteceği bir askeri operasyonun Suriye'deki çatışmayı kabul edilemez biçimde tırmandıracağında hemfikir oldular.

ABD-Türkiye görüşmesine ilişkin yeni açıklama

"ABD Türkiye'nin Rahip Brunson'ı serbest bırakmasının önemini de vurguladı" ifadelerini kullandı.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun görüşmesine ilişkin yaptığı açıklamada "Esad rejiminin İdlib'de yürüteceği bir askeri operasyonun Suriye'deki çatışmayı kabul edilemez biçimde tırmandıracağında hemfikir oldular. ABD DİB Türkiye'nin Rahip Brunson'ı serbest bırakmasının önemini de vurguladı" ifadelerini kullandı.

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ABD Türkiye yeni açıklama Mevlüt Çavuşoğlu pompeo

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