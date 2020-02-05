ABD Türkiye ile İHA programını askıya aldı

Reuters'a konuşan ABD'li yetkili "Bu durum PKK ile mücadele operasyonlarını daha zor ve maliyetli hale getirecek" değerlendirmesini yaptı.

ABD'nin bu askeri programı süresiz olarak askıya almasının arkasında Türkiye'nin ekim ayında Suriye'nin kuzeyinde düzenlediği askeri operasyon yatıyor. Türkiye, 9-17 Ekim tarihleri arasında "Barış Pınarı" adlı harekat ile Suriye'nin kuzeyinde 30 kilometre derinliğinde bir güvenli bölge oluşturmak hedefiyle operasyon başlatmıştı. Operasyonun hedefinde ABD'nin destek verdiği gruplar arasında yer alan Suriye Demokratik Güçleri'nin de olması Washington'ın tepkisine neden olmuştu.

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