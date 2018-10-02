ABD: Türkiye ile ortak devriye için eğitime başlandı

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Suriye'nin kuzeyindeki Menbiç kenti çevresindeTürkiye ile ortak devriye görevi gerçekleştirilmesi için yürütülen çalışmalarla ilgili açıklamada bulundu. Fransız mevkidaşı Florence Parly ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmek üzere Paris'e giderken gazetecilere konuşan Mattis, Menbiç'teki ortak devriye görevi için Türkiye ordusundaki askeri eğitmenlere ABD tarafından verilmesi planlanan eğitimin başladığını duyurdu.

ABD Savunma Bakanı bu aşamanın ardından, bölgede devriye gezecek Türk askerlerinin eğitimine geçileceğini, daha sonra da ortak devriye faaliyetlerine başlanacağını açıkladı.

Eğitimlerin Türkiye'de olduğunu belirten Mattis, devriye görevlerinin planlanan zamanda başlamaması için hiçbir neden görmediğini söyledi. ABD'li bakan, angajman ve eğitim kurallarının belirlenmesinde Türk ordusunun "çok yardımcı ve çok profesyonel" olduğunu sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın geçen ay, ABD ile Menbiç mutabakatı çerçevesindeki ortak devriye faaliyetlerine "çok yakın bir zamanda" başlanacağını söylemişti.