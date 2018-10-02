HABER

ABD: Türkiye ile ortak devriye için eğitime başlandı

02.10.2018 00:22 | Son Güncelleme

ABD, Menbiç'in çevresinde ortak devriye görevi gerçekleştireceği Türkiye ile askeri eğitim çalışmalarına başladığını duyurdu.

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Suriye'nin kuzeyindeki Menbiç kenti çevresindeTürkiye ile ortak devriye görevi gerçekleştirilmesi için yürütülen çalışmalarla ilgili açıklamada bulundu. Fransız mevkidaşı Florence Parly ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmek üzere Paris'e giderken gazetecilere konuşan Mattis, Menbiç'teki ortak devriye görevi için Türkiye ordusundaki askeri eğitmenlere ABD tarafından verilmesi planlanan eğitimin başladığını duyurdu.

ABD Savunma Bakanı bu aşamanın ardından, bölgede devriye gezecek Türk askerlerinin eğitimine geçileceğini, daha sonra da ortak devriye faaliyetlerine başlanacağını açıkladı.

Eğitimlerin Türkiye'de olduğunu belirten Mattis, devriye görevlerinin planlanan zamanda başlamaması için hiçbir neden görmediğini söyledi. ABD'li bakan, angajman ve eğitim kurallarının belirlenmesinde Türk ordusunun "çok yardımcı ve çok profesyonel" olduğunu sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın geçen ay, ABD ile Menbiç mutabakatı çerçevesindeki ortak devriye faaliyetlerine "çok yakın bir zamanda" başlanacağını söylemişti.

ABD ile Türkiye arasındaki Menbiç anlaşması

Türkiye ve ABD Haziran ayında, YPG'nin Menbiç'ten çıkarak Fırat Nehri'nin doğusuna çekilmesi konusunda anlaşmıştı. Türk ve ABD güçleri o tarihten beri Menbiç'in etrafında ayrı ayrı devriye görevi yürütüyor. Ankara, PKK'nın Suriye'deki uzantısı olarak değerlendirdiği YPG'nin, Fırat'ın batısına geçmesini kırmızı çizgi olarak görüyor.

Menbiç'i yöneten askeri oluşum Temmuz ayında, "YPG'li askeri danışmanlardan oluşan son grup da güçlerimizi eğitme ve geliştirme görevini tamamladıktan sonra 15 Temmuz 2018'de, uluslararası koalisyonla yaptığımız anlaşma kapsamında çekildi" açıklamasında bulunmuştu. Ancak Türk Dışişleri Bakanlığı kaynakları, YPG'nin Menbiç'ten tamamen çekildiğine dair haberlerin "gerçeği yansıtmadığını" belirterek Menbiç Askeri Konseyi'ni yalanlamıştı.

Menbiç'in kontrolü 2016 yılında, YPG'nin omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) tarafından IŞİD'in elinden alınmıştı. YPG, Menbiç'in kontrolü IŞİD'den aldıktan sonra kentteki askeri danışmanları hariç tüm mensuplarının bölgeden ayrıldığını savunuyordu.

Fırat Nehri’nin batısında yer alan Menbiç'te ABD'nin de askeri üssü bulunuyor. ABD'nin IŞİD'le mücadele kapsamında YPG'ye sağladığı silah desteği ve YPG'nin Menbiç'teki varlığı, Ankara ile Washington arasında gerginliğe sebep olan konuların başında geliyordu. YPG'nin Menbiç'ten çekilmesi konusunda varılan mutabakat, iki ülke arasında bölgede yaşanan gerilimi düşürmüştü. Türkiye ayrıca, ABD'nin YPG’ye verdiği silahları çekilme sırasında geri alacağını duyurmuştu.

DW,AP,rtr/CÖ,ÇÖ

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERYıllar önce ayakkabı satarkenYıllar önce ayakkabı satarken
Almanya’da camiler bir kez daha kapılarını ziyaretçilere açıyorAlmanya’da camiler bir kez daha kapılarını ziyaretçilere açıyor
BM personeli Gazze'den çekiliyorBM personeli Gazze'den çekiliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Rusya'dan dikkat çeken dolar hamlesi

Rusya'dan dikkat çeken dolar hamlesi

Deniz Seki 15 yıl önceki kıyafetinin içine girdi!

Deniz Seki 15 yıl önceki kıyafetinin içine girdi!

Meclis'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a protesto

Meclis'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a protesto

Alman medyası Erdoğan'ı konuşuyor! 8.7 milyon Euro...

Alman medyası Erdoğan'ı konuşuyor! 8.7 milyon Euro...

Fenerbahçe'nin, Cocu'nun ayrılması halinde yeniden yabancı hocayla çalışacağı iddia edildi

Fenerbahçe'nin, Cocu'nun ayrılması halinde yeniden yabancı hocayla çalışacağı iddia edildi

Yalova ve Muğla'nın ardından bir ilimizde daha korkutan görüntü! Depremin habercisi mi?

Yalova ve Muğla'nın ardından bir ilimizde daha korkutan görüntü! Depremin habercisi mi?

İlginizi Çekebilir

Rusya'dan dikkat çeken dolar hamlesi

Rusya'dan dikkat çeken dolar hamlesi

Alman medyası Erdoğan'ı konuşuyor! 8.7 milyon Euro...

Alman medyası Erdoğan'ı konuşuyor! 8.7 milyon Euro...

Alman basınından Erdoğan açıklaması: Ölçü kaçtı

Alman basınından Erdoğan açıklaması: Ölçü kaçtı

Endonezya'da önce deprem sonra tsunami! Ölü sayısı artıyor

Endonezya'da önce deprem sonra tsunami! Ölü sayısı artıyor

Erdoğan'dan çok sert Can Dündar açıklaması

Erdoğan'dan çok sert Can Dündar açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
California’da 24 saatte 2 uçak düştü

California’da 24 saatte 2 uçak düştü

Trump, 1,2 trilyon dolarlık anlaşmayı açıkladı

Trump, 1,2 trilyon dolarlık anlaşmayı açıkladı

ABD'den İran'a 'füze' tepkisi: Tehdit ve sorumsuzca

ABD'den İran'a 'füze' tepkisi: Tehdit ve sorumsuzca

Rusya'dan dikkat çeken dolar hamlesi

Rusya'dan dikkat çeken dolar hamlesi

Tehlikeli gerginlik! ABD savaş gemisini engellediler

Tehlikeli gerginlik! ABD savaş gemisini engellediler

Alman medyası Erdoğan'ı konuşuyor! 8.7 milyon Euro...

Alman medyası Erdoğan'ı konuşuyor! 8.7 milyon Euro...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.