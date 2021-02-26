“ABD-Türkiye İlişkilerinde Kilit Etken: Rusya”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD-Türkiye ilişkilerinde yeni sayfa açılması çağrısı yaptı. Ancak özellikle Ankara’nın Moskova’yla bağlarını derinleştirmesi ve Rus füze sistemini satın alması nedeniyle iki ülke arasındaki ilişkiler gergin bir seyir izlemeye devam ediyor.

Avrupa Dış İlişkiler Konseyi’nden kıdemli araştırmacı Aslı Aydıntaşbaş, Amerika’yla ilişkilerin Türkiye’nin iç siyasetinde de büyük ağırlığa sahip olduğuna dikkati çekerek, Amerikalılar ya da diğer yabancıların, Türk liderler ve hatta muhalefet açısından Washington ile yakın bağlar kurmanın her zaman övünç kaynağı olduğunu anlamasının zor olduğunu söyledi.

Erdoğan’ın, eski ABD Başkanı Donald Trump ile yakın bir bağı vardı. Türkiye’de son dönemlerde gündeme oturan Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör atanmasına karşı protestolara iktidarın uyguladığı baskıya Biden yönetiminden gelen kınama ise Amerika’nın Türkiye’deki hak ihlallerine karşı daha sert bir tavır alacağının işareti olarak yorumlandı.

Diğer taraftan, yeni Başkan Joe Biden’ın geçen yıl Kasım ayındaki seçim zaferinden bu yana Erdoğan’ı hala telefonla aramamış olması da dikkat çekiyor.