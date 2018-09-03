"ABD, Türkiye konusunda Churchill'in yanlışlarını tekrar ediyor"

ABD'li uluslararası strateji uzmanı ve analist Martin Sieff, Washington yönetiminin son dönemde Türkiye ile yaşadığı gerilimde attığı adımların I. Dünya Savaşı sırasında Winston Churchill'in Osmanlı İmparatorluğu'nun Almanya ve İttifak Devletleri yanında savaşa girmesine yol açan hataları hatırlattığını belirtti.

United International Press (UIP) haber ajansı ile Washington Times gazetesinde 24 yıl dış haberler muhabiri ve analist olarak çalışan, CNN, NPR, Fox News ve BBC'de yorumculuk yapan Sieff, ABD merkezli Stratejik Kültür Vakfı'nın internet sitesinde yayımladığı makalede, Trump yönetiminin son dönemde Türkiye ile yaşadığı gerilimin müttefiki olan kilit bir ülkeyi kaybetmesine yol açabileceği uyarısında bulundu.

Sieff, "Churchill'in hatalarını tekrar etmek: ABD, Türkiye'yi Şanghay İşbirliği Örgütüne (ŞİÖ) katılmaya mı zorluyor?" başlıklı yazısında, ABD'nin Rahip Brunson krizi nedeniyle Türkiye'ye uyguladığı yaptırımlar, ikili ticarette getirdiği yeni gümrük tarifeleri ile F-35 savaş uçaklarının satışını engellemeye yönelik kararlarının, I. Dünya Savaşı sırasında İngiltere'de Winston Churchill'in Osmanlı Devleti'nin Almanya'nın yanında savaşa girmesine yol açan hatalı adımlarına benzediğini ifade etti.