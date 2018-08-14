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ABD-Türkiye krizine bir yanlış anlaşılma mı neden oldu?

14.08.2018 12:04 | Son Güncelleme

Guardian gazetesi Orta Doğu muhabiri Martin Chulov, Ankara'daki kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD ile Türkiye arasında yaşanan son krizin Recep Tayyip Erdoğan ve Donald Trump arasındaki bir görüşme sırasında yaşanan bir yanlış anlamadan kaynaklandığını bildirdi.

ABD-Türkiye krizine bir yanlış anlaşılma mı neden oldu?

Chulov bu iddiayı, ismini vermediği, Ankara'da yönetime yakın bir kaynağın aktarımlarına dayandırdı.

Haberde, bu kaynağın aktardığına göre Türkiye Cumhurbaşkanı ve ABD Başkanı arasında, İsrail'de tutuklanan Türk vatandaşı Ebru Özkan ve rahip Andrew Brunson'la ilgili bir görüşmede yanlış anlama yaşandı.

Haberde bu iddia, özetle şu ifadelerle aktarılıyor:

"Ankara'daki karar mercileriyle yakın ilişkileri bulunan bir Türk gözlemci, Trump ve Erdoğan arasındaki bir konuşmanın ABD Başkanı tarafından yanlış anlaşıldığını söyledi.

"Buna göre Trump, Özkan'ın serbest bırakılmasına uğraşmak için İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu ikna etmesi ardından, Türk mevkidaşının Brunson'ı hemen serbest bırakacağına dair bir anlaşma sağladığına inandı.

"Erdoğan ise bunun yerine Brunson'ın serbest bırakılmadan önce ev hapsine alınmasını onayladığını düşündü. Brunson 25 Temmuz'da ev hapsine alındı.

'GÖRÜŞMEDE SADECE ERDOĞAN, TRUMP VE BİR ÇEVİRMEN VARDI'

"Bu kaynak, Guardian'a 'Bu görüşme NATO Zirvesi sırasında gerçekleşti' dedi ve ekledi:

"Erdoğan, Trump'tan İsrail'de hapiste bulunan kadınla ilgili yardım istedi. Görüşmede sadece ikisi ve bir çevirmen vardı. Trump, 'Önce pastörle ilgili ilgi bekliyorum' dedi.

"Erdoğan 'Tamam' dediğinde 'Bunun üzerinde çalışıyoruz' demek istedi. Daha sonra ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ara seçimleri hesaba katması nedeniyle işleri karıştırdı."

Haberde Brunson'un serbest bırakılmasının Trump'ı destekleyen evangelistler için çok önemli olduğu, Pence'in meseleyi bu açıdan ele aldığı, Pence ve evangelistlerin, Brunson'un inançları nedeniyle tutuklandığını öne sürdüğü belirtildi.

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Guardian: Ankara'daki kaynaklara göre son krize Erdoğan-Trump görüşmesindeki yanlış anlama neden olduGuardian: Ankara'daki kaynaklara göre son krize Erdoğan-Trump görüşmesindeki yanlış anlama neden oldu
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ABD Türkiye Trump erdoğan yanlış anlaşılma chulov Guardian ebru özkan israil Andrew Brunson

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Okuyucu Yorumları 19 yorum
dolar 50 tl olsun.vermiyoruz papazınızı. biz papazlara ceza evinde kadına çeviriyoruz sonra teslim ediyoruz..bekleyin kandınlık duygularını arttırıcaz papazınızın
@emircan22932 usenmemis boyle salak bi yorum yapmissin. Issiz insan
geri vites
Tabi ya yanlış anlamadır buuuu. Ulen çevirmen sen yokmusun sen, yakıyordun bizi.
alakasi yok guney afrikada reis dolari aramizdan cikarip milli paralarimizi kullanalim dedigi gun bronson mahanesi basladi bazi alt yapiyi hazirlayip umarim birlesilir
milletin ağzı olmuş torba sallayın sallayın ..
ne biçim haber bu ya, millet bu kadar safmı Allah aşkına ya böyle habercilikmi olur ...
üfürükten teyyare... selam söyle o yare
Beni bir tek sen anladın.. sen de yanlış mı anladın ?
Yarın öbürgün böyle bir yanlış anlamadan dolayı savaş çıkarsa ne olacak??!! Bu saçmalıklardan sıkıldık artık!!
geri vites 10
iyi yetişmiş diplomatlarımız vardı,iş çevirmene kaldı.Çevir kazı yanmasın pastör bronson a imam hatip diploması verip serbest bırakalım!
delinin biri kuyuya bi taş atmiş 40 kişi cıkaramamis....sacmalamislar yanlis anlasilmadan boyle sorunmu olur ayni binadaki iki komşu bile yanlis anlasilmadan bukadar surtusmez ulkeden bahsediyoruz...papazi vermiycez...sunnet etcez
Lafı bi tarafından anlasa trump giden heyet lafı kulağına anlatmıştır. Böyle saçmalık mı olur
PAPAZI İADE EDECEKLER DE ZEMİN Mİ HAZIRLIYORLAR. EĞER ÖYLEYSE ÇOK YAZIK BU MİLLETE YILLARDIR HALKIN % 40-50 Sİ DİK DUR EĞİLME BU MİLLET SENİNLE DİYE SLOGAN ATIYOR.ŞUAN İÇİN İSE TÜRK MİLLETİNİN %100 Ü DİK DUR EĞİLME BU VATAN SENİNLE DİYOR.BU İŞ ARTIK AKP İŞİ DEĞİL TÜRK MİLLETİNİN ESARET ALTINDA DAYATMALARLA YAŞAMAYACAĞINI BU SOYSUZLARA GÖSTERME ZAMANIDIR.O NEDENLE GÜN BİRLİK OLMA VAKTİ GÜN ECDADLARIMIZ GİBİ DİK DURMA VAKTİ.
zaten saçmalığa bakarmısınız fetö pyd pkk baglantısı olan ajan birini ev hapsine alıyorsun. sevmem ama kendisini Demirtaş ı f tipine atıyorsun. atacaksın papazı f tipine vericen hücreyi vericen kırbacı...
‘Once ev hapsine alinmasini onaylamak’ ne demek. Hani bizde bagimsiz yargi vardi. Hani buna bagimsiz mahkemeler karar veriyordu. yazik degilmi bu millete! Yarin rahip serbest birakilir, yorum yapan dirilis hayranlari da ‘Devlet politikasi’ der gecer.
Artik öyle olur.
İŞİ GÜCÜ BIRAKTIK İSRAİLDE TUTUKLU TEYZE HERŞEYİN ÖNÜNE GEÇTİ .
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