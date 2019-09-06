HABER

ABD: Türkiye'nin güvenli bölgeyi tek başına kontrol etmesi ortak çıkarlarımıza hizmet etmez

DÜNYA HABERLERİ  | 06.09.2019 12:01 | Son Güncelleme

ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, Suriye'deki güvenli bölgenin kontrolünün Ankara tarafından sağlanmasının Türkiye ile ABD'nin ortak çıkarlarına hizmet etmeyeceğini söyledi.

ABD: Türkiye'nin güvenli bölgeyi tek başına kontrol etmesi ortak çıkarlarımıza hizmet etmez

Sputnik Türkiye'nin haberine göre ABD Dış İlişkiler Konseyi'nde konuşan Dunford, "Türkiye’nin Suriye ile olan sınırı ile ilgili meşru endişeleri var. Onlarla sürekli diyalog halindeyiz, son haftalarda çok fazla çalışıyoruz. Suriye’de ortak operasyon merkezi kurulması konusunda anlaşıldı" ifadelerini kullandı.

"Türkiye’nin endişelerini giderebiliriz" diyen Dunford, Ankara’nın Suriye’deki güvenli bölgeyi kendi başına kontrol etmesinin ikili çıkarlar için faydalı olmayacağını belirtti.

Dunford, "Suriye’ye kendilerinin gitme olasılığı var, ama bu ortak çıkarlarımız için faydalı olmaz” dedi.

Dunford, terör örgütü YPG'nin çatı örgütü Demokratik Suriye Güçleri’ne (DSG) IŞİD’le mücadelede destek verdiklerini belirterek “Şu anki durumda DSG’nin IŞİD’den kalanlarla etkin mücadele edebilmek için koalisyonun desteğine ihtiyacı var.

Teröristlerden kurtarılan bölgelerde güvenliğin sağlanabilmesi için "yerel güçlerin eğitilmesi önemli” ifadelerini kullandı.

BTC’nin İşlem Hacmi DüşüyorBTC’nin İşlem Hacmi Düşüyor
'Canavar' kasırgada ölenlerin sayısı yükseldi!'Canavar' kasırgada ölenlerin sayısı yükseldi!
Canan Kaftancıoğlu yeniden hâkim karşısındaCanan Kaftancıoğlu yeniden hâkim karşısında
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Türkiye Dunford güvenli bölge

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'ndan Yenikapı'daki araçlarla ilgili ilk açıklama

İmamoğlu'ndan Yenikapı'daki araçlarla ilgili ilk açıklama

Afili Aşk dizisinde sosyal medyaya damga vuran sahne

Afili Aşk dizisinde sosyal medyaya damga vuran sahne

Erdoğan 'kapıları açarız' demişti! İlk yanıt geldi

Erdoğan 'kapıları açarız' demişti! İlk yanıt geldi

Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme!

Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme!

Sahte trafik cezası uyarısı

Sahte trafik cezası uyarısı

İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan araç ihalesi açıklaması

İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan araç ihalesi açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Rus savaş uçağı düştü!

Rus savaş uçağı düştü!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

12 yaşında baba olmasıyla tanınmıştı! Şimdi ne yapıyor?

12 yaşında baba olmasıyla tanınmıştı! Şimdi ne yapıyor?

Gizemli patlamanın detayları belli oldu! Nükleer reaktör mü patladı?

Gizemli patlamanın detayları belli oldu! Nükleer reaktör mü patladı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Canavar' kasırgada ölenlerin sayısı yükseldi!

'Canavar' kasırgada ölenlerin sayısı yükseldi!

Erdoğan 'kapıları açarız' demişti! İlk yanıt geldi

Erdoğan 'kapıları açarız' demişti! İlk yanıt geldi

Bağımsız Zimbabve'nin ilk lideri 95 yaşında hayatını kaybetti

Bağımsız Zimbabve'nin ilk lideri hayatını kaybetti

Abdullah Mursi'nin cenazesi gece defnedildi

Abdullah Mursi'nin cenazesi gece defnedildi

Dorian Kasırgası yeniden güç kazandı, kategori 3'e yükseldi

Dorian Kasırgası yeniden güç kazandı!

Son dakika: ABD'de sürpriz istifa! Trump açıkladı

ABD'de sürpriz istifa! Trump açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.