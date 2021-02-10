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ABD: "Türkiye S-400 Sistemini Elinde Tutmamalı"

10.02.2021 18:19 | Son Güncelleme:
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ABD: "Türkiye S-400 Sistemini Elinde Tutmamalı"

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan bir yetkili, bir soru üzerine “Rus S-400 sistemi Türkiye’nin NATO müttefiki olarak taşıdığı yükümlülüklerle tutarsız, Türkiye bu füze sistemini elinde tutmamalı" dedi

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın bir yetkilisi “Rus S-400 silahları NATO ekipmanıyla uyumlu değil, NATO teknolojilerinin güvenliğini tehdit ediyor ve Türkiye’nin NATO müttefiki olarak taşıdığı yükümlülüklerle de tutarsız. Rusya’yla bu ciddi boyuttaki ticari işlem, ABD yasaları altında CAATSA yaptırımlarını harekete geçirdi. Türkiye’yi (S-400) sistemi elinde bulundurmamaya çağırıyoruz” dedi.

İsminin gizli kalması koşuluyla konuşan ABD'li yetkili bu görüşleri Amerika'nın Sesi (VOA) muhabirinin ilettiği soruya cevap olarak dile getirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, kısa süre önce ABD ile Türkiye arasındaki S-400 krizine çözüm amacıyla "Girit modelini" önermiş ve sistemin kısmen kullanılabileceğine işaret etmişti.

Hürriyet gazetesinde yayınlanan bir habere göre, Akar küçük bir grup köşe yazarıyla mülakatında, S-400’ler konusunda “Girit modelini” gündeme getirirken,“Sürekli kullanacağız diye bir şey yok ki. Bu sistemler tehdit durumuna göre kullanılır. Ona biz karar veririz” demişti.

Yunanistan’ın da Girit Adası’nda, S-400’lerin bir önceki modeli olan Rus yapımı S-300 sistemleri bulundurduğunu hatırlatan Akar, “'Girit’teki S-300’lerde nasıl bir model kullanılıyorsa, bunu müzakereye açığız' dedik. Bu görüşmelerin NATO şemsiyesi altında yapılabileceğini söyledik. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de bu konuya olumlu bir şekilde yaklaştığını belirtti” diye konuşmuştu.

S-400 Türkiye ile ABD'nin arasını açtı

Washington geçen Aralık ayında Rusya’dan 2019 yılı ortalarında S-400 füze savunma sistemi satın alması nedeniyle Ankara’ya ABD’nin Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşı Koyması yani kısaca CAATSA olarak bilinen yaptırımları devreye soktu. ABD, daha önce de Ankara’yı F-35 savaş uçaklarının ortak üretimi ve alımı programından çıkarmıştı. Washington, S-400 sisteminin F-35 uçaklarını risk altına soktuğunu ve NATO’nun ortak savunmasına da ters düştüğünü savunurken, Türkiye ise bu suçlamaları reddediyor ve Rus sisteminin NATO’dan bağımsız olarak işletilebileceğini belirtiyor.

Türkiye ABD’den Patriot satın alma talebine olumlu karşılık görmediğini, o nedenle hava savunma ihtiyaçlarını karşılamak için S-400’lere yöneldiğini kaydediyor.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan, geçen hafta Başkan Joe Biden yönetiminin Türk makamlarıyla ilk üst düzey teması kapsamında telefonda görüştüğü Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’a, Türkiye'nin S-400 alımının ittifakın uyumu ve etkinliğine zarar verdiği yönündeki endişesini dile getirmişti.

Kalın da S-400 meselesine bir çözüm bulunması gerektiği mesajı vermişti.

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