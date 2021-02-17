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'ABD, Türkiye sınırına yeni üs kuruyor' iddiası

17.02.2021 15:15 | Son Güncelleme:
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'ABD, Türkiye sınırına yeni üs kuruyor' iddiası

ABD Başkanı Joe Biden'ın Türkiye politikası merak konusuyken, ABD'nin öncülüğündeki IŞİD'le savaş koalisyonunun Suriye-Türkiye-Irak arasındaki bölgede yeni askeri üs kurmakta olduğu iddia edildi.

Arab News haber sitesi, yeni ABD Başkanı Joe Biden'ın IŞİD kalıntılarının ortadan kaldırılmasını Ortadoğu politikasının kilit önceliği olarak belirlemesine koşut, IŞİD'le savaş koalisyonunun Türkiye-Suriye sınırında yeni askeri üs inşası için kolları sıvadığını yazdı.

Yeni askeri üs için belirlenen alan, terör örgütü PKK ile bağlantılı YPG uzantısı Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) kontrolündeki Haseke'nin Ayn Divar (Çavuşköy) kesiminde. Derik'in de kuzeyine düşen Ayn Divar, Suriye-Türkiye sınırının en doğu noktasının yakınında yer alıyor.

IRAK İLE SURİYE ARASINDA GEÇİŞ

Arab News, geçen ay Rus askeri polisinin ABD'nin Irak'taki üslerine lojistik ve askeri destek göndermek için kullandığı Ayn Divar'daki bir otoyolun yakınına konuşlandığını hatırlattı.

Haberde muhalif Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin koalisyonun 50 zırhlı araç ve kamyondan oluşan yeni konvoyunun geçen hafta bölgeye ulaştığını teyit ettiği aktarıldı.

Lojistik teçhizat ve silah taşıyan askeri konvoyun Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nden (IKBY) Suriye'nin kuzeydoğusuna geçtiği kaydedilen haberde, 'ABD'nin YPG ile yerel işbirliğinin, bu grubu PKK ile bağlarından ötürü terör örgütü olarak değerlendiren Ankara'nın öfkesini çekeceği' belirtildi.

'ABD VARLIĞINI UZUN SÜRELİ KILMAYA YÖNELİK'

Arab News'ın görüşünü aldığı Washington merkezli düşünce kuruluşu Savaş Araştırmaları Enstitüsü'nün hükümet ilişkileri bölümünün direktörü Nicholas Heras, ABD'nin yeni üs için Ayn Divar'ı seçmesinin stratejik bir hamle ve kuzeydoğu Suriye'deki varlığını uzun vadeli kılmaya yönelik olduğunu söyledi.

Heras, "Üs, IKBY'den Suriye'nin kuzeydoğusuna en önemli geçiş noktasının yakınında olacak; burası, IŞİD'le savaşta Suriye'ye ikmal ve takviye girişi için en çok kullanılan yol" dedi.

'İNCİRLİK HAVA ÜSSÜ İLE KIYASLANMAZ'

ABD askerlerinin bu yeni üsten insansız hava araçları gibi hava varlıklarını da kullanabileceğini, bunun kalan IŞİD liderleri ve unsurlarına yönelik keşif ve saldırılar için çok kullanışlı olacağını anlatan Heras, şöyle devam etti:

"Ancak Ayn Divar bir ileri operasyon üssünden ibaret, İncirlik'in ölçeği, imkanları ve kalıcılığına sahip bir üs değil."

"İncirlik, yarım yüzyılı aşkın süredir NATO planlamasının önemli bir parçası olan büyük bir tesis. İncirlik'in stratejik amacı var, o da NATO operasyonlarını büyük güç olan rakibe, özellikle de Rusya'ya karşı desteklemek."

Ayn Divar üssünün, belirli bir coğrafyadaki belirli bir kampanyayı, Suriye'nin kuzeydoğusundaki IŞİD'e karşı terörle mücadele kampanyasını desteklemeyi amaçladığına işaret eden Heras, İncirlik'e Ayn Divar'ı takviye etmek için gerekli olmadığını, bunun Erbil hava üssünden yapılacağını söyledi.

'ABD İÇİN STRATEJİK ZORUNLULUK'

Arab News'a konuşan İstanbul merkezli Omran Stratejik Araştırmalar Merkezi'nden Navvar Saban, yeni üssün ABD'nin bölgedeki stratejisi için bir zorunluluk olduğunu vurguladı.

Saban, "Bir dizi ABD birliğinin çekilmesinin ardından, ABD'nin bölgedeki varlığı, İran yanlısı milisler ve IŞİD'in meydan okumasıyla karşı karşıya. Dolayısıyla bu bölgeyi terör gruplarının saldırılarına karşı güvenliğe almaya yönelik bir strateji" dedi.


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