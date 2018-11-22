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ABD, Türkiye-Suriye sınırına gözlem noktaları kuracak

22.11.2018 10:09 | Son Güncelleme

ABD Savunma Bakanı Mattis, Türkiye ile Suriye arasındaki sınıra gözlem noktaları kurulacağını duyurdu.

ABD, Türkiye-Suriye sınırına gözlem noktaları kuracak

Bu yolla, IŞİD ile savaşan Suriye Demokratik Güçleri ile Türk ordusu arasındaki gerilimin azaltılması hedefleniyor.ABD ordusu, Suriye ile Türkiye arasındaki sınıra gözlem noktaları kurmayı planlıyor. ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Çarşamba günü Washington'da yaptığı açıklamada böylelikle Türkiye ile Suriye'deki Kürt milisler arasındaki gerilimin engellenmesinin hedeflendiğini belirtti.

ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri'nin IŞİD ile mücadeleye yoğunlaşabilmesi gerektiğini söyleyen Bakan Mattis, gözlem noktalarının, Suriye Demokratik Güçleri'nin "coğrafi halifelikten geriye kalan kısmı bitirmeye devam etmelerini sağlamak üzere tasarlandığını” kaydetti.

ABD'nin kuracağı gözlem noktalarının açık bir şekilde gece ve gündüz seçilebilecek şekilde işaretlenmiş olacağını söyleyen Mattis, "Böylece Türkler bizim tam olarak nerede olduğumuzu net olarak görecek." diye konuştu.

Gözlem noktaları kurulması konusunda Ankara ile konuşulduğunu kaydeden ABD Savunma Bakanı, bu amaçla Suriye'ye yeni asker gönderilmesinin söz konusu olmadığını belirtti. Pentagon'un verdiği bilgiye göre, Suriye'de yaklaşık 2 bin ABD askeri bulunuyor.

Ağırlığını Türkiye’nin terör örgütü olarak kabul ettiği YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri, 11 Kasım tarihinde bir açıklama yaparak IŞİD'e yönelik taarruzu tekrar başlatacaklarını duyurmuştu. Taarruz, Türk ordusunun Suriye'nin kuzeyinde Suriye Demokratik Güçleri'ne ait mevzilere yönelik saldırıları nedeniyle geçici bir süreliğine durdurulmuştu.

afp,rtr / AÜ,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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