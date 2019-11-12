ABD-Türkiye: Tamam mı, devam mı?

Hem Washington'da hem de Türkiye'de birçok siyasi gözlemci, NATO müttefikleri ABD ile Türkiye'nin artık bir yol ayrımında olduğu görüşünde. Son olarak Suriye'nin kuzeyinde karşı karşıya gelen ABD ile Türkiye'nin tehdit algısının farklılaştığı, ortak stratejik hedefler paylaşmadıkları, hatta iki ülkenin çıkarlarının çatıştığı dile getiriliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Washington'a hareketinden önce yaptığı açıklamada, "sancılı bir süreçten geçtiğini” söylediği Türk-Amerikan ilişkilerindeki mevcut durumu "sisli bir havaya” benzetti.

Artan yaptırım tehditleri ile Beyaz Saray önündeki Erdoğan karşıtı protesto gösterilerinin gölgesinde gerçekleşecek kritik görüşmenin, en önemli gündem maddelerini, tarafların pozisyonlarını ve diplomasi çevrelerindeki beklentileri derledik:

DW Türkçe, Başkan Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görüşme masasındaki konuları mercek altına aldı:ABD-Türkiye ilişkilerindeki güven bunalımı derinleşirken, tüm dikkatler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşmeye çevrildi.

Erdoğan-Trump görüşmesinde temel konularda anlaşma sağlanaması halinde de bunun "ilişkilerdeki bir kopuşu” hızlandırabileceği belirtiliyor.

Washington'da ipler kopar mı?

Erdoğan ile Trump arasındaki kişisel diyalog, geçen aylarda S-400 krizinde yaptırımların ertelenmesi ve ABD askerlerinin Suriye'nin kuzeyinden çekilmesi gibi Ankara'yı rahatlatan adımları beraberinde getirmişti.

Trump'ın Türkiye ile ilgili bazı konularda Pentagon'dan ya da Dışişleri Bakanlığı’ndan farklı düşündüğü bir gerçek. Ancak ABD ile Türkiye arasında çok uzun bir liste oluşturan, iç içe geçmiş, çetrefil sorunların bir görüşme ile çözüme kavuşturulması da beklenmiyor, bu konuda kimsenin elinde sihirli bir formül bulunmuyor.

Erdoğan ve Trump'ın bugüne kadar yaşanan krizlerde diyaloğu sürdürme yönünde irade göstermeleri, "sorunların çözüme kovuşturulması gerektiği” konusunda hemfikir olduklarını söylemeleri, bugüne kadar iplerin kopmamasının tek nedeni olarak gösteriliyor.

Her iki tarafta da diplomatik çabalar, Beyaz Saray görüşmesinden de, bu diyaloğu sürdürmeye dönük, "çözüm için çabalıyoruz” mesajını vermeye odaklanmış gözüküyor. Görüşme öncesindeki diplomatik temaslar da, fevri çıkışlarıyla bilinen her iki liderin yeni krize yol açabilecek açıklamalarını, hamlelerini önlemeyi amaçlıyor.