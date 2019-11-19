ABD: Türkiye umudumuzu korumak istiyoruz

ABD’nin NATO nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Kay Bailey Hutchison, Türkiye’nin “ihtilafa” yol açan S-400’lerden geri adım atarak, iyi bir müttefik olmaya devam etmesi konusundaki umutlarını korumaya çalıştıklarını açıkladı. Büyükelçi Hutchison, Brüksel’de yarın yapılacak NATO dışişleri bakanları toplantısı öncesinde telekonferans brifingi düzenledi.

“İhtilaf” vurgusu

DW Türkçe’nin, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, S-400’ler konusunda geri adım atmamakta kararlı olduklarını söyledi. Türkiye’nin Rusya ile gelişen ilişkilerini nasıl değerlendiriyorsunuz. Bu NATO’yu, siyasi ve güvenlik planlamalarını nasıl etkiliyor?” sorusunu yanıtlayan Hutchison, “Gayet tabii ki endişeliyiz” dedi.

Hutchison, Türkiye’nin iyi bir müttefik olduğunu ve böyle kalmasını da umut ettiklerini söylemekle birlikte, S-400 meselesinin iki taraf arasında “şüpheye yer olmayacak bir ihtilaf konusu” oluşturduğunu kaydetti.

“Prensip” hatırlatması

ABD Büyükelçisi Hudson, “Türkiye’nin S-400’leri konuşlandırmaktan ve aktive etmekten geri adım atacağı yönündeki umudumuzu korumak istiyoruz. Bir müttefikimizin topraklarına, hasıma ait askeri teçhizatları konuşlandırmaması temel bir prensibin gereğidir. Ancak Türkiye’nin bunu yapıyor olması bizi tabii ki endişelendiriyor” diye konuştu.