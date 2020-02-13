ABD Türkiye ve İngiltere'ye Yemen'deki Savaş Suçlarıyla İlgili Çağrı

İngiliz bir hukuk firması, İngiltere, ABD ve Türkiye yetkililerine Yemen’de savaş suçları işledikleri iddiasıyla Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) üst düzey yetkililerini tutuklamaları için yasal talepte bulundu.
Stoke White adlı İngiliz firma bu adımı, ülke yönetimlerine her nerede olursa savaş suçlarını soruşturma sorumluluğu veren ‘evrensel yargı yetkisi’ prensibine dayanarak attı.
Firma yetkilisi avukatlar taleplerini, gazeteci Abdullah Süleyman Duballah ve kardeşi Yemen’de öldürülen Salih Müslüm Salim adına, İngiltere emniyet müdürlüğüne ve ABD ve Türkiye adalet bakanlıklarına dilekçeyle sundu.
Dilekçede Birleşik Arap Emirlikleri yetkilileri ve onlar adına savaşan paralı askerlerin 2015 ve 2019 yıllarında sivillere karşı işlenen savaş suçlarından sorumlu olduğu belirtiliyor. Konuyla ilgisi olduğu ileri sürülen BAE üst düzey siyasi ve askeri liderlerinin isimleri de dilekçede ‘şüpheli’ olarak listelendi.
BAE hükümetinden bir sözcü, sözkonusu suçlamalarla ilgili açıklama yapmayı reddederken, ABD Adalet Bakanlığı ve Türkiye’nin Londra Büyükelçiliği’nden de konuyla ilgili gönderilen e-posta mesajlarına henüz yanıt gelmedi.
Stoke White’da uluslararası hukuk dairesinin genel müdürü Hakan Camuz, davanın BAE hükümeti ve savunma bakanlığındaki üst düzey yetkililerin yanısıra BAE yönetiminin doğrudan emri altında çalışan Amerikalı paralı askerlere karşı açıldığını aktardı.
Müvekkillerinin Yemen’den kaçarak Türkiye’ye sığındığına da değinen Camuz, şüphelilerin bazılarının BAE’nde yaşadığını ve İngiltere ve ABD’ye sıklıkla seyahat ettiğini söyledi. Camuz’un aktardıklarına göre bazı şüphelilerse Amerika’da yaşıyor.
BAE, Suudi Arabistan liderliğinde 2015’te Yemen’e müdahale eden koalisyonun en önemli ortaklarından. BAE yönetimi, 2014’te Husiler’in devirdiği Abdurrabu Mansur Hadi hükümetini yeniden devreye sokma çabasıyla girdiği koalisyondaki yerini koruyor ancak 2019 yılı Temmuz ayında Yemen’deki askeri güçlerini geri çekti.
İngiltere, 2000’li yılların başından bu yana, iki kez evrensel yargı yetkisini kullandı. İlkinde, Afganistanlı Feryat Zerdad 2005 yılında, işkence ve rehin alma suçlarından 20 yıl hapis cezası aldı. Diğeriyse, işkence suçundan beraat eden Nepalli albay Kumar Lama oldu.
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