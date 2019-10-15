ABD Türkiye'den üç bakana ve iki bakanlığa yaptırım getirdi
15.10.2019 01:29 | Son Güncelleme
ABD Maliye Bakanı Steven Mnuchin'in açıkladığı yaptırımlar, Milli Savunma Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve İçişleri Bakanı'nın yanı sıra Milli Savunma Bakanlığı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nı kapsıyor
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ABD Maliye Bakanı Steven Mnuchin'in açıkladığı yaptırımlar, Milli Savunma Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve İçişleri Bakanı'nın yanı sıra Milli Savunma Bakanlığı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nı kapsıyor
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