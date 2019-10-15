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ABD Türkiye'den üç bakana ve iki bakanlığa yaptırım getirdi

15.10.2019 01:29 | Son Güncelleme

ABD Maliye Bakanı Steven Mnuchin'in açıkladığı yaptırımlar, Milli Savunma Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve İçişleri Bakanı'nın yanı sıra Milli Savunma Bakanlığı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nı kapsıyor

ABD Türkiye'den üç bakana ve iki bakanlığa yaptırım getirdi

ABD Maliye Bakanı Steven Mnuchin'in açıkladığı yaptırımlar, Milli Savunma Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve İçişleri Bakanı'nın yanı sıra Milli Savunma Bakanlığı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nı kapsıyor

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