ABD Türkiye'den Yapay Taş Ürünleri İthalatına İnceleme Başlattı

ABD Ticaret Bakanlığı, Türkiye ve Hindistan’dan ithal edilen bazı yapay taş-kuvars ürünlerine karşı anti-damping ve sübvansiyon vergisi soruşturması başlattı.

ABD Damping ve Sübvansiyon Vergilerini Dengeleme Yasası kapsamında yürütülecek soruşturma, bu iki ülkeden ithal edilen yapay taş ürünlerinin uluslararası ticaret yasaları kapsamında, adil olmayan ve Amerikalı üreticiye zarar verecek şekilde devlet sübvansiyonlarından yararlanıp yararlanmadığını inceleyecek.

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