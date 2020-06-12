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ABD Türkiye’nin Akdeniz'deki Sondaj Planlarından Endişeli

12.06.2020 01:30 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar yardımcısı Matthew Palmer, “ABD, Kıbrıs sularındaki sondaj faaliyetlerinden derin endişe duyuyor. Türk yetkilileri, Kıbrıs açıklarındaki tüm sondaj çalışmalarını sonlandırmaya çağırıyoruz” dedi

ABD Türkiye’nin Akdeniz'deki Sondaj Planlarından Endişeli

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan, Türkiye’nin Akdeniz’de tartışmalı bölgelerde sondaj çalışmalarını bırakma çağrısı geldi. Dışişleri Bakanlığı Müsteşar yardımcısı Matthew Palmer, “ABD, Kıbrıs sularındaki sondaj faaliyetlerinden derin endişe duyuyor. Bu eylemler bölgede gerginlikleri arttırıyor; bir kez daha Türk yetkilileri, Kıbrıs açıklarındaki tüm sondaj çalışmalarını sonlandırmaya çağırıyoruz” dedi.

Dışişleri bakanlığı yetkilisinin çağrısı, Türkiye ile Yunanistan arasında uzun süredir devam eden anlaşmazlıkta ABD’nin en güçlü diplomatik müdahalesi olarak yorumlandı.

Ankara ile Atina arasında son günlerde artan gerginliğe de değinen Palmer, ‘’Bir müttefik olarak ABD iki ülke arasında tırmanan gerilimin, kasıtlı olmayan sonuçlara varacak bir olaya ya da kazaya sebebiyet vermesi olasılığından endişe duyuyoruz. Bu bölgelerde geçmişte hızla tırmanan gerilimlere şahit olduk. Yunanistan ve Türkiye’yi, bu iki NATO müttefikini iletişim kanallarını açık tutmaya çağırıyoruz’’ ifadelerini kullandı.

Yunanistan’da düzenlenen uluslararası bir konferansta konuşan Palmer’ın açıklamaları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sondaj çalışmalarını sürdürmekte kararlı olduğu açıklamalarının ardından geldi.

Erdoğan hafta başında yaptığı açıklamada, “Bizim 3 tane sondaj gemimizi var 2 sismik araştırma gemimiz var. Bunlar buralarda çalışmalarını sürdürüyorlar. Bir tanesini Karadeniz’e gönderdik. Bunlar bunları çok çok rahatsız ediyor. Sondaj gemilerimizin yanında her türlü hazırlık içerisinde buraya geliyorlar. Burada en ufak bir yanlışa girerseniz gereken yapılır. Yunanistan çıkmış kurusıkı atıyor. Türkiye’ye bu tür laf atılır mı? Sen kiminle dalga geçiyorsun. Haddini bil. Sen eğer haddini bilmezsen Türkiye’nin yapacağı şey bellidir” demişti.

Sondaj noktalarıyla ilgili herhangi bir bilgi henüz paylaşılmış değil ancak Türkiye ile Libya arasında 27 Kasım'da imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına dair mutabakat muhtırası, Ankara’ya Doğu Akdeniz’de doğalgaz ve petrol arama yetkisi veriyor.

Söz konusu anlaşmanın kapsadığı bölge Yunan adaları çevresinde olduğundan Yunanistan yetkililerinin sık sık tepkisine neden oluyor. ABD’nin Yunanistan Büyükelçisi Geoffrey Pyatt da “Bunun bir yararı yok ve her anlamda kışkırtıcı bir adım. Ancak her şeyden önemlisi, Yunanistan’ın haklarını hiçbir şekilde alamaz” dedi.

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