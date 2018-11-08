HABER

"ABD Türkiye'nin asli taleplerini rayından çıkarmaya çalışıyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2018 16:42 | Son Güncelleme

ABD'nin PKK'lı üç teröristin başına ödül koymasını değerlendiren Haliç Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Dr.

İSTANBUL, (DHA) - ABD'nin PKK'lı üç teröristin başına ödül koymasını değerlendiren Haliç Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Erol Mütercimler, "Geç kalınmış bir karardır. Ancak bu geç kalınmış karar Türkiye'nin ağzına çalınmış bir parmak baldır. ABD Türkiye'nin asli taleplerini rayından çıkarmaya çalışıyor. Bunun ötesine geçecek bir durum değildir" dedi.

ABD, terörist başı Murat Karayılan'ın başına 5 milyon, terörist Cemil Bayık için 4 milyon ve Duran Kalkan içinse 3 milyon dolar ödül koydu. Haliç Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Erol Mütercimler, kararın Türkiye tarafından kabul edilmesinin mümkün olmadığını ve yetersiz olduğunu söyledi.

"TÜRKİYE AÇISINDAN BURADA BİR SÜRPRİZ YOK"

Türkiye'nin ABD'den asli talepleri olduğunu vurgulayan Dr. Mütercimler, "Bunlar, Fetullah Gülen'in Türkiye'ye iade edilmesi, YPG, PYD'yi ABD'nin desteklemekten vazgeçmesidir. Bu taleplerin ikisine de ABD 'hayır' dedi. Her ikisine de 'hayır' diyen ABD özelinde bu meseleye baktığımız zaman PKK'yı zaten 1999 yılından itibaren terör örgütü olarak ilan etti. Türkiye açısından burada bir sürpriz yok. Türkiye'nin ısrarla uluslararası arenada PYD,YPG'nin, PKK'nın devamı olduğunu ısrarla belirtiyor. Dolayısıyla 3 kişinin başına para ödülü koymanız ölü ya da sağ ele geçirmesi, teslim edilmesi anlamlı fakat yeterli değil. Çünkü Türkiye'nin talebi bu değil" diye konuştu.

"ASLİ TALEPLERİN ÖNÜ KAPATILIYOR"

Türkiye'nin taleplerinin önüne perde çekildiğini belirten Dr. Mütercimler, "3 kişiyi gündeme getirip, kamuoyunun ve siyasetin önüne atıyorsanız; Türkiye'nin asıl ısrarla talep ettiği Fırat'ın doğusu probleminin önünü kapatıyorsunuz,önüne perde çekiyorsunuz demektir. Artık Türkiye'ye 'burayla ilgili bir talepte bulunma' diyorsunuz. Oysaki Türkiye 'Fırat'ın doğusu, İdlib meselesi ulusal güvenliğimle ilgili en önemli konudur. Ben hemen sınırımın dibinde böyle Suriye Kürdistanı'nın kurdurulmasına taraftar değilim. Çünkü gelecekte kendi içime yansıyacaktır. Ve içimde ciddi biçimde karışıklık, kaos, iç savaş, çatışma gibi durumlarla yüz yüze gelmek istemiyorum' diyor. Türkiye her dakika diken üstünde mi duracak, o nedenle karar yeterli değildir" ifadelerini kullandı.

"KABUL ETMEK MÜMKÜN DEĞİL"

Türkiye'nin kararı kabul etmesinin mümkün olmadığını söyleyen Dr. Mütercimler, "Bu kadar ciddi sorunları tartışmak, problemleri çözmek yerine asli talepleri rayından çıkarmak, oyalamak demektir. Türkiye açısından bu yetinilecek ve kabul edinilecek bir mesele değildir" dedi.

PARTNERDizi bitti aşk başladıDizi bitti aşk başladı
Kahramanmaraş, Expo ile 56 ülkeyi ağırlayacak (3)Kahramanmaraş, Expo ile 56 ülkeyi ağırlayacak (3)
Satın aldığı Mersin balığını denize bıraktıSatın aldığı Mersin balığını denize bıraktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İşte AK Parti'nin masasındaki son anket! Çok çarpıcı sonuçlar

İşte AK Parti'nin masasındaki son anket! Çok çarpıcı sonuçlar

İYİ Parti'nin adayları belli oldu! İstanbul'da Ümit Özdağ, İzmir'de Şengül Hablemitoğlu

İYİ Parti'nin adayları belli oldu! İstanbul'da Ümit Özdağ, İzmir'de Şengül Hablemitoğlu

Demet Akalın'dan canlı yayında kafa karıştıran sözler

Demet Akalın'dan canlı yayında kafa karıştıran sözler

Hatice'den kalça videosunu ti'ye alan fenomen Yasemin Sakallıoğlu'na hakaret

Hatice'den kalça videosunu ti'ye alan fenomen Yasemin Sakallıoğlu'na hakaret

OECD açıkladı: 2,4 milyon insan ölebilir! En riskli ülke Türkiye!

OECD açıkladı: 2,4 milyon insan ölebilir! En riskli ülke Türkiye!

Araç sahipleri dikkat! İSTMOP uygulaması kullanıma sunuldu

Araç sahipleri dikkat! İSTMOP uygulaması kullanıma sunuldu

İlginizi Çekebilir

Milyonları ilgilendiren yasa teklifi komisyondan geçti! İşte sağlık alanındaki yeni düzenlemeler...

Milyonları ilgilendiren yasa teklifi komisyondan geçti! İşte sağlık alanındaki yeni düzenlemeler...

Gündeme bomba gibi düşen iddia: Suriyeliler parti kuruyor!

Gündeme bomba gibi düşen iddia: Suriyeliler parti kuruyor!

'ABD liste verdi, içinde Demirtaş da var'

'ABD liste verdi, içinde Demirtaş da var'

'Hain' deyip Atatürk'ün fotoğrafını indirtti! Öğrencinin yanıtı gündeme damga vurdu

'Hain' deyip Atatürk'ün fotoğrafını indirtti! Öğrencinin yanıtı gündeme damga vurdu

HDP İzmir Milletvekili'nden donarak şehit olan askerlerle ilgili tartışma yaratan sözler!

HDP İzmir Milletvekili'nden donarak şehit olan askerlerle ilgili tartışma yaratan sözler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tanıtım filminde Fethullah Gülen benzerliği başlarını yaktı

Tanıtım filminde Fethullah Gülen benzerliği başlarını yaktı

Eski savcı Ferhat Sarıkaya tutuklandı

Eski savcı Ferhat Sarıkaya tutuklandı

10 Kasım'da Maltepe'de 'Ata'ya Saygı Zinciri' ve 'Ata'ya Saygı Dalışı' etkinlikleri

10 Kasım'da Maltepe'de 'Ata'ya Saygı Zinciri' ve 'Ata'ya Saygı Dalışı' etkinlikleri

Antalya'daki otelde dehşet! Başını yere vura vura öldürdü

Antalya'daki otelde dehşet! Başını yere vura vura öldürdü

Sular çekilince kayıp köy ortaya çıktı!

Sular çekilince kayıp köy ortaya çıktı!

Gazeteci Hüsnü Mahalli'ye hapis cezası

Gazeteci Hüsnü Mahalli'ye hapis cezası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.