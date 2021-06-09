ABD Türkiye'nin de aralarında olduğu 110 ülke ve bölgeye seyahat uyarısını gevşetti

Uyarıların gevşetildiği ülkeler arasında Temmuz ayında Tokyo Olimpiyatları'nın yapılacağı Japonya da var.ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) 110 ülke ve bölgeye seyahat uyarısını gevşetti. Pazartesi günü kriterlerini güncelleyen kurum, aralarında Türkiye'nin de olduğu 61 ülkeye seyahat uyarısını en yüksek seviye olan Seviye 4'ten Seviye 3'e düşürdü. Seviye 4'te olan ülkelere her türden seyahatten kaçınılması uyarısında bulunuyordu.

Seviye 3 listesine yeni katılan ülkeler arasında Fransa, Ekvador, Filipinler, Güney Afrika, Kanada, Meksika, Rusya, İspanya İsviçre, Ukrayna, Honduras, Macaristan, İtalya ve Türkiye de var.

CDC Sözcüsü ayrıca 50 ülke ve bölgenin de Seviye 2'den Seviye 1'e düşürüldüğünü açıkladı. Covid-19 riskinin en az olduğu ülkeler arasına böylece Singapur, İsrail, Güney Kore, İzlanda, Belize ve Arnavutluk da katılmış oldu.

ABD Dışişleri Bakanlığı da CDC'nin aldığı karar uyarınca seyahat tavsiyelerini güncellediklerini açıkladı. Bakanlık tavsiyelerde ticari uçuş imkanı, ABD vatandaşlarının girişine yönelik kısıtlamalar, üç günlük süre içinde Covid-19 test sonucu sunma imkanının olup olmaması gibi başka faktörlerin dikkate alınmadığını, yolcuların bu hususlara dikkat etmesi gerektiğini ifade etti.