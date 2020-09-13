“ABD Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki Faaliyetlerinden Rahatsız”

Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ülkesinin Türkiye’nin doğu Akdeniz’deki faaliyetlerinden rahatsız olduğunu söyledi.

Pompeo bu açıklamasını resmi bir ziyaret için bulunduğu Güney Kıbrıs’ta yaptı.

Amerika Dışişleri Bakanı temasları çerçevesinde Rum lider Nicos Anastasiades’le bir araya geldi.

Pompeo, Türkiye’yle Yunanistan arasındaki krize diplomatik çözüm bulunması çağrısında bulundu.

Mike Pompeo, “Bölgedeki ülkeler enerji, güvenlik ve denizle ilgili konularını diplomatik ve diyalog yoluyla çözmeliler” dedi.

Amerika Dışişleri Bakanı, artan askeri gerilimin sadece transatlantik birliğinde bölünme görmek isteyen rakiplere yarayacağını vurguladı.

Pompeo, Türkiye’nin devam etmekte olan operasyonlarından derin endişe duyduklarını ve Güney Kıbrıs’ın doğal kaynaklarını kullanmaya hakkı olduğunu, buna münhasır ekonomik bölgesinde bulduğu ekonomik hidrokarbonların da dahil olduğunu kaydetti.

Türkiye’nin Akdeniz’e iki araştırma gemisi göndermesi Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın tepkisini çekiyor.