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ABD: Türkiye'nin Kabil Havaalanı'nda güvenliği sağlaması konusunda yapılması gereken çok iş var

22.06.2021 07:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Türkiye'nin Afganistan'da Kabil Havaalanı'nın güvenliğinde öncü rol oynamayı kabul ettiğini söyledi. John Kirby, "Halen detaylar üzerinde çalışılıyor. Yapılması gereken çok iş var" dedi.

ABD: Türkiye'nin Kabil Havaalanı'nda güvenliği sağlaması konusunda yapılması gereken çok iş var

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Türkiye'nin Afganistan'da Kabil Havaalanı'nın güvenliğinde öncü rol oynamayı kabul ettiğini söyledi. Kirby "Halen detaylar üzerinde çalışılıyor" dedi, bu konuda daha yapılması gereken çok iş olduğunu söyledi.

John Kirby, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kirby'e, hafta sonunda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin arasındaki yapılan telefon görüşmesinde, Kabil Havaalanı'nın korunması konusunun gündeme gelip gelmediği soruldu.

Pentagon Sözcüsü, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın, geçen hafta Brüksel'de ABD Başkanı Joe Biden ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında yapılan görüşmeyle ilgili açıklamasını hatırlattı.

Sözcü Kirby, "Türkiye bu görüşmede, havalimanının korunması konusunda öncülük etmeyi kabul etti. Ancak bu konuda hala üzerinde çalışılması gereken detaylar var. Yapılması gereken daha çok iş var" diye konuştu.

Kabil Havaalanı

Kirby, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkler, ABD ve uluslararası toplumun desteğine ihtiyaç duyacaklarını belirttiler. Bu konuda çalışmalarımız sürüyor. Hafta sonu yapılan telefon görüşmesi de bu kapsamda yapıldı."

Kirby, "ABD Türkiye'ye bu konuda mali veya lojistik destek vermeye hazır mı?" sorusuna ise Kirby, "Dediğim gibi bu konuda çalışıyoruz. Tam olarak verilecek desteğin ne olduğunu henüz bilmiyoruz" yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden

Türkiye, NATO güçlerinin çekilmesinin ardından Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın güvenliğini üstlenmeye devam etmeyi teklif etmişti.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan da, Erdoğan ve Biden'ın, Türkiye'nin Kabil Havaalanı'nın güvenliğinin sağlanmasında öncü rol üstlenmesi konusunda uzlaştıklarını söylemişti.

Sullivan, Erdoğan'ın, havaalanının güvenliğini sağlamak için ABD'den belli konularda destek istediğini ve Biden'ın bu desteği taahhüt ettiğini vurgulamıştı.

ABD ve NATO, 11 Eylül saldırılarından bu yana yaklaşık 20 yıldır Afganistan'da asker bulunduruyor.

ABD Başkanı Joe Biden, 11 Eylül'e kadar Afganistan'daki Amerikan askerlerinin tamamen geri çekileceğini açıklamıştı.

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