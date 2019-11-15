“ABD, Türkiye’nin kararlılığının farkına vardı”

İSTANBUL,(DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump’ın görüşmesini değerlendiren Nişantaşı Üniversitesi Kurucusu Levent Uysal, “Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ile ülkemizin mücadelesi yeniden tüm dünyaya anlatıldı. ABD, Türkiye’yi gözden çıkaramayacağını gördü ve Türkiye’nin kararlılığının farkına vardı” yorumunda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz gün Barış Pınarı Harekatı sonrası ilk kez yüz yüze görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler, Suriye, PKK-YPG, FETÖ, S-400 gibi konular masaya yatırıldı.

Erdoğan ile Trump’ın görüşmesini değerlendiren Nişantaşı Üniversitesi Kurucusu Levent Uysal, görüşmenin stratejik öneme sahip olduğunu belirtti. Türkiye’nin lehine bir görüşme olduğunu kaydeden Uysal, “Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ile ülkemizin mücadelesi yeniden tüm dünyaya anlatıldı. ABD, Türkiye’yi gözden çıkaramayacağını gördü ve Türkiye’nin kararlılığının farkına vardı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın hazırlamış olduğu raporda da bu kararlılığın açıkça vurgulandığını görüyoruz” dedi.