HABER

“ABD, Türkiye’nin kararlılığının farkına vardı”

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.11.2019 12:40 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump’ın görüşmesini değerlendiren Nişantaşı Üniversitesi Kurucusu Levent Uysal, “Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ile ülkemizin mücadelesi yeniden tüm dünyaya anlatıldı.

“ABD, Türkiye’nin kararlılığının farkına vardı”

İSTANBUL,(DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump’ın görüşmesini değerlendiren Nişantaşı Üniversitesi Kurucusu Levent Uysal, “Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ile ülkemizin mücadelesi yeniden tüm dünyaya anlatıldı. ABD, Türkiye’yi gözden çıkaramayacağını gördü ve Türkiye’nin kararlılığının farkına vardı” yorumunda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz gün Barış Pınarı Harekatı sonrası ilk kez yüz yüze görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler, Suriye, PKK-YPG, FETÖ, S-400 gibi konular masaya yatırıldı.

Erdoğan ile Trump’ın görüşmesini değerlendiren Nişantaşı Üniversitesi Kurucusu Levent Uysal, görüşmenin stratejik öneme sahip olduğunu belirtti. Türkiye’nin lehine bir görüşme olduğunu kaydeden Uysal, “Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ile ülkemizin mücadelesi yeniden tüm dünyaya anlatıldı. ABD, Türkiye’yi gözden çıkaramayacağını gördü ve Türkiye’nin kararlılığının farkına vardı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın hazırlamış olduğu raporda da bu kararlılığın açıkça vurgulandığını görüyoruz” dedi.

“İKİ ÜLKE ARASINDAKİ YAKINLAŞMA PEKİŞECEK”

“ABD’nin Türkiye’ye karşı tutumunu dengelemek gerekiyordu. Sayın Cumhurbaşkanımız kararlı duruşuyla hiçbir konuda taviz vermeden Türkiye’nin yolunu açtı. Yıllardır terörle mücadele eden ülkemiz binbir maske takan şer odakları tarafından birçok kez zarara uğratılmak istenmiş ancak hepsinin üstesinden başarı ile gelmiştir. Türkiye aleyhine faaliyet gösteren bu grupları yok edip Ortadoğu'daki bütün halkların öncüsü ve sözcüsü olan bir ülke olacağız. Biz iş insanları olarak her durumda devletimizin yanında olacağız. Bu ikili görüşme ile ülkeler arasındaki siyasal ve ekonomik yakınlaşmanın pekişeceğine inancımız tam” açıklamasında bulundu.

PARTNER Ünlüler aynı, zamanlar farklı! Bu hallerine çok şaşıracaksınız Ünlüler aynı, zamanlar farklı! Bu hallerine çok şaşıracaksınız
BBP Genel Başkanı Destici: “KKTC, Türklerin ayakta kalma iradesinin destansı sonucudur"BBP Genel Başkanı Destici: “KKTC, Türklerin ayakta kalma iradesinin destansı sonucudur"
“ABD, FETÖ elebaşı Gülen’i Türkiye’ye iade etmeyecek”“ABD, FETÖ elebaşı Gülen’i Türkiye’ye iade etmeyecek”

En Çok Okunan Haberler

Gaziantep'te cami inşaatı kazasında endişeli bekleyiş sürüyor

Gaziantep'te cami inşaatı kazasında endişeli bekleyiş sürüyor

MasterChef'te büyük şok! Elenen isimden jüriye çok sert sözler

MasterChef'te büyük şok! Elenen isimden jüriye çok sert sözler

Bakırköy'de bir evde 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu

Bakırköy'de bir evde 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu

56 ilde dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

56 ilde dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

Milli marş ıslıklandı!

Milli marş ıslıklandı!

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Trump’a izlettiği video

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Trump’a izlettiği video

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Soylu’dan sert sözler: Biraz vicdanınız varsa bu adamı susturun

Soylu’dan sert sözler: Biraz vicdanınız varsa bu adamı susturun

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

KHK çıkışıyla dikkat çeken Bülent Arınç'tan yeni açıklama!

KHK çıkışıyla dikkat çeken Bülent Arınç'tan yeni açıklama!

Bakanlık'tan yeni kanun taslağı: İstanbul Boğazı’nda yetki İBB’den alınacak

Bakanlık'tan yeni kanun taslağı: İstanbul Boğazı’nda yetki İBB’den alınacak

Diğer Haberler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'Rabia Naz Vatan' açıklaması

Bakan Soylu'dan 'Rabia Naz' açıklaması

TBMM Genel Kurulu'nda 'kayyum' tartışması

TBMM Genel Kurulu'nda 'kayyum' tartışması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kıbrıs açıklaması!

Erdoğan'dan sert açıklama: Asla izin vermeyeceğiz!

İBB Meclisi'nde 39 ilçenin belediye bütçeleri onaylandı

İBB Meclisi'nde 39 ilçenin belediye bütçeleri onaylandı

TBMM'de gündem Erdoğan-Trump görüşmesi! Çok sert sözler

TBMM'de gündem Erdoğan-Trump görüşmesi! Çok sert sözler

CHP'den 'Erdoğan'ın ABD ziyaretine' ilişkin değerlendirme

CHP'den Erdoğan-Trump görüşmesi için ilk açıklama!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.