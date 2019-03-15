ABD: ‘Türkiye’nin S-400 Kararı Ulusal Güvenlik Meselesi’

Türkiye’nin Rusya’dan teslim almayı planladığı füze savunma sistemi S-400’lere ilişkin hem Ankara, hem de Washington’dan karşılıklı açıklamalar gelmeye devam ediyor. Üst düzey Amerikalı yetkililer Türkiye’nin S-400 kararının sadece ticari değil ulusal güvenlik meselesi olarak değerlendirilmesi gerektiği mesajını verdi.

Reuters haber ajansına göre bir grup gazeteciyi bilgilendiren üst düzey Amerikalı yetkililer Türkiye’nin S-400 füze sistemini satın alma kararının NATO için bir ulusal güvenlik sorunu yaratacağını savundu. Üst düzey yetkililer Türkiye’nin S-400 kararının NATO’dan çekilmeyle eş değer olmadığını ancak konunun sadece ticari bir karar olarak değil ulusal güvenlik meselesi olarak görülmesi gerektiğini kaydetti.

Üst düzey Amerikalı yetkililerden biri “Türkiye’nin NATO’ya katılımının ve ikili ilişkilerin kesintisiz ve etkilenmeden devamını sağlamak için bir dizi seçenek üzerinde çalışmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı. Yetkili “Hem Amerika hem de NATO müttefiklerine F-35 açısından risk o kadar ciddi ki iki sistem birlikte yer alamaz” diye konuştu.