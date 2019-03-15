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ABD: ‘Türkiye’nin S-400 Kararı Ulusal Güvenlik Meselesi’

15.03.2019 00:31 | Son Güncelleme

Üst düzey Amerikalı yetkililer Türkiye’nin S-400 kararının sadece ticari değil ulusal güvenlik meselesi olarak değerlendirilmesi gerektiği mesajını verdi

ABD: ‘Türkiye’nin S-400 Kararı Ulusal Güvenlik Meselesi’

Türkiye’nin Rusya’dan teslim almayı planladığı füze savunma sistemi S-400’lere ilişkin hem Ankara, hem de Washington’dan karşılıklı açıklamalar gelmeye devam ediyor. Üst düzey Amerikalı yetkililer Türkiye’nin S-400 kararının sadece ticari değil ulusal güvenlik meselesi olarak değerlendirilmesi gerektiği mesajını verdi.

Reuters haber ajansına göre bir grup gazeteciyi bilgilendiren üst düzey Amerikalı yetkililer Türkiye’nin S-400 füze sistemini satın alma kararının NATO için bir ulusal güvenlik sorunu yaratacağını savundu. Üst düzey yetkililer Türkiye’nin S-400 kararının NATO’dan çekilmeyle eş değer olmadığını ancak konunun sadece ticari bir karar olarak değil ulusal güvenlik meselesi olarak görülmesi gerektiğini kaydetti.

Üst düzey Amerikalı yetkililerden biri “Türkiye’nin NATO’ya katılımının ve ikili ilişkilerin kesintisiz ve etkilenmeden devamını sağlamak için bir dizi seçenek üzerinde çalışmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı. Yetkili “Hem Amerika hem de NATO müttefiklerine F-35 açısından risk o kadar ciddi ki iki sistem birlikte yer alamaz” diye konuştu.

İttifak üyesi Türkiye, NATO hava savunma sistemine entegre edilemeyeceği yönündeki uyarılara karşın Rus S-400 füze savunma sisteminin satın alınması konusunda anlaşmanın yapıldığını ve bundan geri dönüşün olmadığını dile getirmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı geçtiğimiz hafta Washington’un Türkiye’ye S-400 füze savunma sistemini satın alması halinde Amerika’nın F-35 savaş uçakları programına katılımının yeniden değerlendirileceği mesajını verdiğini belirtmişti.

Washington bir süredir Türkiye’yi Rus S-400 füze savunma sistemi yerine Amerikan yapımı Patriot savunma sistemini satın almaya ikna etmeye çalışıyor. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara’nın S-400 sistemi konusundaki kararlılığının devam ettiği mesajını veriyor.

Üst düzey Amerikalı yetkililer Washington’un Türkiye’ye Patriot satma teklifinin hala masada olduğunu ve iki tarafın bu konuda müzakereleri sürdürdüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Perşembe günü Ankara’nın Rusya ile yapılan anlaşmadan geri adım atmasının mümkün olmadığını belirtmişti.

Türkiye’nin Rus sistemini satın alma konusunda ısrarcı olması Washington’la yeni bir diplomatik krizin tetiklenmesi riskini barındırıyor. Ankara’nın Rusya ile S-400 anlaşmasından vazgeçmemesi halinde Türkiye “Amerika’nın Düşmanlarıyla Yaptırımlarla Karşı Koyma” yasası olarak bilinen yasa uyarınca yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir.

İki NATO müttefiki arasında yaşanan son diplomatik krizde Türk lirasında Ağustos ayında rekor düzeyde değer kaybı yaşanmıştı. Suriye stratejisi konusunda yaşanan görüş ayrılıkları, İran yaptırımları ve ABD diplomatik misyon personelinin tutuklu kalmaya devam etmesi gibi konular çözümsüz kalmaya devam ediyor. Böyle bir ortamda füze savunma sistemi konusunun anlaşmazlığı bir kez daha derinleştirebileceği yorumu yapılıyor.

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