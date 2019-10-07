HABER

ABD Türkiye'nin Suriye'deki operasyonuna destek vermeyecek

07.10.2019 08:10 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump telefonla görüştü.

ABD Türkiye'nin Suriye'deki operasyonuna destek vermeyecek

Washington, ABD’nin bölgeden çekileceğini ve tutuklu IŞİD militanlarının sorumluluğunun Türkiye'de olacağını açıkladı.Ankara‘nın Suriye'nin kuzeyinde Fırat'ın doğusundaki bölgeye yönelik operasyon sinyali vermesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefonda görüştü.

Görüşme sonrası Beyaz Saray‘dan yapılan açıklamada, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde uzun süredir planladığı operasyon için yakın zamanda harekete gececeği ancak ABD'nin operasyona dahil olmayacağı ve desteklemeyeceği belirtildi.

"IŞİD'i yenen ABD kuvvetlerinin artık bölgede olmayacağı" ifadesi kullanılan açıklamada ayrıca son iki yıl içerisinde bölgede yakalanan ve Fransa, Almanya ve diğer Avrupa Birliği vatandaşı olan IŞİD militanlarının sorumluluğunun Türkiye'de olacağı belirtildi.

Cumhurbaşkanlığının konuya yönelik açıklamasında ise Erdoğan'ın "PKK-YPG kaynaklı terör tehdidinin ortadan kaldırılması ve Suriyeli sığınmacıların ülkelerine geri dönüş koşullarının sağlanması için güvenli bölgenin şart olduğunu" dile getirdiği belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Danışmanlığı'nın internet sitesinde yapılmış olan açıklamaya göre, iki lider, ABD Başkanı Trump'ın daveti üzerine önümüdeki ay Washington'da bir araya gelecek.

DW,dpa,MY/GA

© Deutsche Welle Türkçe

Kucağında bebeğiyle bekleyen babaya çarpıp kaçtı!Kucağında bebeğiyle bekleyen babaya çarpıp kaçtı!
Türkiye’de gözaltındaki Alman vatandaşlarından dördü serbestTürkiye’de gözaltındaki Alman vatandaşlarından dördü serbest
Beyaz Saray'dan Türkiye'nin Suriye Operasyonu AçıklamasıBeyaz Saray'dan Türkiye'nin Suriye Operasyonu Açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ağrı'da vahşet! Eşi ve kızına kurşun yağdırdı

Ağrı'da vahşet! Eşi ve kızına kurşun yağdırdı

Göç tersine döndü! 1500 kişiye istihdam sağlandı

Göç tersine döndü! 1500 kişiye istihdam sağlandı

Erdoğan ile Trump'tan 'güvenli bölge' görüşmesi

Erdoğan ile Trump'tan 'güvenli bölge' görüşmesi

ABD'den flaş açıklama! Türkiye'nin yanında yer almayacaklar!

ABD'den flaş açıklama! Türkiye'nin yanında yer almayacaklar!

O Ses Türkiye'ye bloklama damga vurdu! Beyaz'dan ilginç tepki

O Ses Türkiye'ye bloklama damga vurdu! Beyaz'dan ilginç tepki

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Suriye'den Türkiye'ye küstah tehdit!

Suriye'den Türkiye'ye küstah tehdit!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Dünkü 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından tam 108 artçı deprem

Dünkü 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından tam 108 artçı deprem

Trump kürsüden İran'a resti çekti

Trump kürsüden İran'a resti çekti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Portekiz'de seçim sonuçları belli oldu! Sosyalist Parti zafer kazandı

Portekiz'de seçimleri Sosyalist Parti kazandı

Rusya'dan ABD'ye protesto notası: Düşmanca bir eylemdir

Rusya'dan ABD'ye protesto notası

Irak İçişleri Bakanlığı: 104 kişi öldü, 6 bin 107 kişi yaralandı

Irak'taki eylemlerde bilanço ağırlaşıyor

Trump'a azil soruşturmasında ikinci muhbir

Trump'a büyük şok! Bir muhbir daha...

Irak'ta Bağdat Valisi istifa etti

Protestoların ardından istifa etti

Hong Kong’da taksi eylemcilerin arasına daldı

Bölgede tansiyon düşmüyor! Taksi eylemcilerin arasına daldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.