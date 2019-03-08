MEHMET ALACA / MUHAMMET İKBAL ARSLAN - Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurşin Ateşoğlu Güney, Washington yönetiminin, eski ABD Başkanı Barack Obama döneminden beri Türkiye ile ilişkilerine zarar verecek birçok hata yaptığını belirterek, "Türkiye'nin bir terörizm kaygısı var. ABD, Türkiye'nin terörizmle mücadelesine destek vermiyor ve terörist gruplara el veriyor." dedi.

Güney, AA muhabirlerine yaptığı açıklamada, ABD yönetiminin, Obama döneminden bu yana Türkiye ile ilişkilerine zarar verecek birçok hata yaptığını belirterek, hatalardan geri dönülmesi konusunda Obama ile ABD Başkanı Donald Trump yönetimi arasında fark olmadığını söyledi.

Güney, ABD yönetiminin YPG/PKK ve FETÖ ile ilişkisinin dışında savunma sanayi konusunda verdiği sözleri yerine getirmemesinin, Türkiye ile olan müttefiklik ilişkisine zarar verdiğini ifade ederek şunları dile getirdi:

"Obama döneminden bugüne kadar ABD yönetiminin müttefikleriyle olan ilişkilerindeki refleksleri ve sorumsuzlukları dış politikasını öngörülemez hale getirmiştir. Bu durum özellikle Türk-Amerikan ilişkilerine çok büyük zarar verdi. Mesela, Suriye iç savaşının başında ABD, ilk olarak Türkiye ile birlikte hareket etmek istedi ancak sonrasında devlet dışı aktör YPG/PKK'yı destekledi. Bu sadece Türkiye açısından değil tüm bölge ülkeleri için ABD'yi öngörülebilir bir aktör olmaktan çıkardı."