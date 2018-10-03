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ABD Türkiye’ye ‘Brunson’ Çağrısını Yineledi

03.10.2018 01:03 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Nauert günlük basın brifinginde bir gazetecinin, “Türkiye’de rahip Brunson’ın Ekim ortasında belki serbest bırakılabileceği yönünde haberler çıktı. Bu konuda bir bilginiz var mı?” şeklindeki sorusunu yanıtladı. Nauert, “Bunu doğrulayamam. Elbette rahip Brunson’ı şu anda evinde görmeyi isteriz. Bu çoktan olmalıydı” dedi

ABD Türkiye’ye ‘Brunson’ Çağrısını Yineledi

ABD yönetimi, Türkiye’de iki yıla yakın süredir terör suçlamalarıyla tutuklu bulunan Amerikalı rahip Andrew Brunson’ın serbest bırakılması çağrısını yineledi.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Nauert günlük basın brifinginde bir gazetecinin, “Türkiye’de rahip Brunson’ın Ekim ortasında belki serbest bırakılabileceği yönünde haberler çıktı. Bu konuda bir bilginiz var mı?” şeklindeki sorusunu yanıtladı.

Nauert, “Bunu doğrulayamam. Elbette rahip Brunson’ı şu anda evinde görmeyi isteriz. Bu çoktan olmalıydı” dedi.

Brunson’ın 12 Ekim’de yeni duruşmasının yapılacağına dikkati çeken Nauert, en son bir buçuk hafta önce konsolosluk yetkililerinin Brunson’la görüştüğünü, Türk hükümetiyle de yakın temasta kalmayı sürdüreceklerini belirtti.

Nauert, bu bilgilerin ötesindeki soruları Brunson’ın avukatına yönlendirdi.

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