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ABD: Türkiye'ye dijital hizmet vergisi nedeniyle soruşturma açabiliriz

03.12.2019 06:02 | Son Güncelleme

ABD Ticaret Temsilciliği Ofisi, dijital hizmet vergisi uygulayarak ABD şirketlerinin kârını azaltan ülkelere gümrük vergilerini artırabileceğini açıkladı. Fransa'nın 2,4 milyar dolarlık ihracatına cezalandırma amacıyla yüzde 100'e varan gümrük vergileri uygulamayı düşündüklerini söyleyen ABD Ticaret Temsilciliği, benzer soruşturmaları Türkiye, Avusturya ve İtalya'ya da açmayı değerlendirdiklerini belirtti.

ABD: Türkiye'ye dijital hizmet vergisi nedeniyle soruşturma açabiliriz

ABD Ticaret Temsilciliği Ofisi, dijital hizmet vergisi uygulayarak ABD şirketlerinin kârını azaltan ülkelere gümrük vergilerini artırabileceğini açıkladı.

ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer, dijital hizmet vergisi uygulamaya başlayan Fransa'nın 2,4 milyar dolarlık şampanya, şarap, el çantası, peynir ve bazı diğer ihracatlarına, cezalandırma amacıyla yüzde 100'e varan gümrük vergileri uygulamayı düşündüklerini söyledi.

ABD, Fransa'nı bu vergisinin uluslararası vergilendirme politikalarıyla uyumsuz olduğu ve ABD şirketlerine haksız vergi getirdiği gerekçesiyle soruşturma açmıştı.

Vergiden etkilenen şirketler arasında Google, Facebook, Apple ve Amazon da yer alıyor.

Lighthizer, dijital hizmet vergisi uygulayan Türkiye, Avusturya ve İtalya'ya da benzer soruşturmalar açmayı değerlendirdiklerini söyledi.

Reuters'ın haberine göre ABD'deki siyasetçiler ve vergiden etkilenen şirketler, Fransa'ya uygulanması düşünülen cezalandırıcı gümrük vergilerini destekliyor.

TBMM, 21 Kasım'da onayladığı 7193 sayılı kanun ile dijital hizmet vergisini yürürlüğe koymuştu.

Bu verginin kapsadığı alanlar şöyle tanımlanmıştı:

  • Dijital ortamda sunulan her türlü reklam hizmetleri,
  • Dijital herhangi bir içeriğin dijital ortamda satışı,
  • Kullanıcıların birbirleriyle etkileşime geçebilecekleri dijital ortamların sağlanması,
  • Dijital ortamda dijital hizmet sağlayıcıları tarafından verilen aracılık hizmetlerinden elde edilen hasılat.

Türkiye 2020'de '225 milyon dolar' vergi alabilir

Yasa kapsamında Türkiye'de elde edilen hasılatı 20 milyon Türk lirasından veya dünya genelinde elde edilen hasılatı 750 milyon avrodan fazla olan şirketlerden yüzde 7,5 oranında vergi alacak.

Bu oranı yüzde 1 ile yüzde 15 arasında değiştirmek ise Cumhurbaşkanı'nın yetkisine bırakıldı.

Anadolu Ajansı'na konuşan Ernst & Young Türkiye Vergi Bölümü Ortağı Abdulkadir Kahraman, bu yasayla Türkiye'nin 2020'de 225 milyon dolar vergi toplamasının mümkün olduğunu söylemişti.

Türkiye Aralık 2018'de yayımlanan 476 sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla yurt dışında yerleşik ve Türkiye'de kazanç elde eden, Google, Facebook şirketlere yüzde 15 stopaj uygulamaya başlamıştı.

Konuyla ilgili BloombergHT'ye bir makale yazan KOZ Partners Genel Müdürü Koray Öztürkler "Ancak, pratikte bu tam olarak sağlanamadı. Kararnamede reklam hizmetini satın alanlara, reklamı satan şirketlere ödeme yaparken %15 stopaj kesintisini yapmaları yükümlülüğü getirildi" demiş ve eklemişti:

"Bu kesintiler karara uygun olarak yapılmakta ancak reklam satan, yerleşik olmayan şirketler, paralarının tamamını alamadıklarını ifade edip, stopaj kesintisini yapan şirketleri borçlu ilan etmekteler. Yani pratikte, mali külfet 'yerli ve millinin' üzerine kaldı."

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