‘ABD Türkiye’ye F-35’in Ötesinde Yaptırımlar Getirebilir’

Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi alımı nedeniyle Türk-Amerikan ilişkilerinde yaşanan gerilimin dozu giderek artıyor.

Reuters’ın geçtiği bir habere göre, Pentagon’dan üst düzey bir yetkili, Washington’un Lockheed Martin üretimi F-35 savaş uçakları için parça inşa edenlere ek olarak, başka Türk şirketlerine da mali yaptırım getirme seçeneğini değerlendirdiğini söyledi.

Pentagon’da alım ve teçhizat desteğinden sorumlu müsteşar Ellen Lord, Fransa’daki havacılık fuarında yaptığı açıklamada, Amerikalı yetkililerin Türkiye’yi önemli bir NATO müttefiki olarak gördüğünü ve S-400 alımını iptal etmesini istediğini hatırlattı.

Lord, Ankara’nın S-400 alımını iptal etmesi halinde, Türk şirketlerinin F-35 uçaklarının yanısıra geniş yelpazedeki diğer Amerikan silah sistemlerinin kritik parçalarının inşasında rol almayı sürdürebileceğini ifade etti.

Amerika, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 satın almasına NATO sistemleriyle uyumlu olmadığı ve F-35 savaş uçaklarıyla ilgili gizli bilgilerin Rusya tarafından ele geçirilebileceği gerekçesiyle karşı çıkıyor.