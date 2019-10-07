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'ABD Türkiye'ye PYD'yi Değil IŞİD'i Hedef Gösterdi'

07.10.2019 23:10 | Son Güncelleme

Prof. Dr. İlhan Uzgel Türkiye, Suriye’ye giderek daha fazla yerleşmeye başladı. Bunun bölgesel etkileri oluyor. Suriye, Rusya ve İran üçlüsünün tepkisi gelebilir. Türkiye kazanım elde etmiş gibi görünüyor. Ancak devamında bölgesel baskı biraz daha artabilir” dedi

'ABD Türkiye'ye PYD'yi Değil IŞİD'i Hedef Gösterdi'

Uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. İlhan Uzgel, ABD'nin Türkiye'ye hedef olarak IŞİD'i gösterdiğini ve sınır ötesindeki operasyon için sınır çizdiğini söyledi. Uzgel, “ABD ‘Sizin yapacağınız operasyonun hedefi PYD değil, IŞİD’dir’ demiş oldu. Türkiye ise bunu ilk aşamada IŞİD, ancak ileriki süreçte PYD’yi hedefleyen bir operasyon sürecinin ilk aşaması olarak görüyor” dedi.

Uzgel, VOA Türkçe'ye ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye’deki Amerikan askerlerini Türkiye sınır bölgesinden çekme kararını değerlendirdi. Uzgel, Pazar gecesi Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki telefon görüşmesiyle şekillen son durumu “Ankara’nın diplomatik baskılarıyla aldığı sonuç” olarak yorumladı. Ancak burada Ankara

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