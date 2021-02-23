ABD Türkiye’ye S-400 Çağrısını Yineledi

Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby bugün düzenlediği basın brifinginde bir soruyu yanıtlarken, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi alımı nedeniyle F-35 uçaklarının ortak üretimi ve satışı programından çıkartıldığını hatırlattı ve bu durumun hala geçerliliğini koruduğunu belirtti.

Kirby, “Tekrar etmek gerekirse, Türkiye’yi S-400 sisteminin teslimat sürecini devam ettirmemeye ve bu sistemi elinde tutmamaya çağırıyoruz” ifadesini kullandı.

Pentagon Sözcüsü Kirby, “Türkiye’nin son 10 yılda ABD’den Patriot savunma sistemi satın almak için çok sayıda fırsatı vardı ama bunun yerine Rusya’ya gelir, erişim ve nüfuz sağlayan S-400’ü seçtiler” dedi.

Bu ay içinde de gerek Pentagon gerekse Dışişleri Bakanlığı kanalıyla ABD yönetiminden bu konuda benzer mesajlar verilmişti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, iki hafta önce günlük brifinginde yaptığı açıklamada, ABD’nin S-400 konusundaki duruşunun değişmediğini yinelemişti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın S-400 sorununun Girit modeliyle çözülebileceği önerisiyle ilgili görüşlerinin sorulması üzerine Price, “S-400 konusundaki politikamız değişmedi. Rus S-400 silahları NATO ekipmanıyla uyumlu değil, NATO teknolojilerinin güvenliğini tehdit ediyor ve Türkiye’nin NATO müttefiki olarak taşıdığı yükümlülüklerle de tutarsız. Rusya’yla bu ciddi boyuttaki ticari işlem, ABD yasaları altında CAATSA yaptırımlarını harekete geçirdi. Türkiye’yi (S-400) sistemini elinde bulundurmamaya çağırdık ve çağırmaya da devam ediyoruz” diye konuşmuştu.